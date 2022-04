Ministerstvo pro místní rozvoj chce dát miliony na opravy či stavby obydlí. Obcím to má pomoci s běženci

O peníze by mohly obce a kraje začít žádat už během několika týdnů. Kolik jich bude k dispozici, zatím ale ministerstvo neřeklo. Zájem mají stovky radnic. „Obce momentálně vynakládají opravdu vysoké částky za to, aby upravily prostory, kde by mohli uprchlíci bydlet, my to bereme i jako dlouhodobou investici. Máme slíbeno, že už i vydané finanční prostředky budeme moct uplatnit zpětně,“ míní výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková.

Otázka stavebního zákona

Záměr vítá také opozice. Vládě ale vyčítá, že chce o rok odložit účinnost části novely stavebního zákona a společně s tím i specializovaný úřad, který má mít na starosti velké investiční akce.

„Nouzový stav nemůže trvat věčně a obce pak samozřejmě musí soutěžit a tak dále, takže klasická výstavba, to je skutečně na delší dobu, a o to víc mě mrzí, že místo toho, abychom urychlovali stavební zákon, tak ho brzdíme o další rok,“ říká bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).