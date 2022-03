Vláda podpoří rodiny, které ubytují uprchlíky. O příspěvek mohou žádat i zpětně

Od počátku ruské invaze na Ukrajinu dorazilo do Česka přes tři sta tisíc běženců, přičemž kapacity hromadného ubytování se rychle vyčerpávají. Vláda se tak nyní snaží, aby bylo co nejvíce uprchlíků ubytováno v rodinách, motivací má být příspěvek. Činit bude tři tisíce korun na osobu za měsíc. Maximálně budou však lidé moci získat dvanáct tisíc korun měsíčně. Podpora se začne vyplácet po 11. dubnu, a to zpětně i za březen.