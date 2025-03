Schválení trestního zákoníku je nejisté. Na prosazení čekají i další novely

Schválení největší reformy trestní politiky za posledních patnáct let je nejisté. Vládní priorita prošla prvním čtením v prosinci, od té doby se ve sněmovně neposunula. Ústavně-právní výbor se k trestnímu zákoníku vrátí ve středu. Pokud jednání tentokrát dokončí, na plénum by se novela mohla dostat v dubnu. Změny budou poslanci podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) schvalovat nejdřív v květnu. Zkomplikovat by to mohla opozice.

„Měl dlouho čas, musím říct, že zaspal v tomto ohledu. Tady není omluva možná a my jsme to dostali v situaci, kdy stačí jednou zaobstruovat a padne celá práce pod stůl,“ podotkla členka sněmovního ústavně-právního výboru Helena Válková (ANO).

„Jsem dohodnutý, jak s ANO tak s SPD, že nebude blokovat projednávání, což ovšem neznamená, že máme shodu na všech pozměňovacích návrzích. Opozice zatím tu dohodu drží, co udělá Senát, to netuším,“ uvedl Blažek.

Bouřlivá diskuse se čeká také nad trestným činem činnosti pro cizí moc. S jeho podobou ostře nesouhlasí ANO a SPD. „Takhle, jak to bylo předloženo, ne. A myslím si, že by bylo lepší novelizovat tu skutkovou podstatu,“ poukazuje Válková.

Spory i v koalici

Spory ale nemá vládní většina jen s opozicí, ale i mezi s sebou, a to na podobě dětského certifikátu. Ten má zamezit odsouzeným lidem práci s dětmi. Zatímco STAN, KDU-ČSL a TOP 09 navrhují doživotní zápis v evidenci, ODS chce úpravu zmírnit.

„Je to úplně v rozporu s principy toho, co chceme v trestní justici dělat. To znamená – odseděl sis trest, osvědčil ses, nic jsi nespáchal, vracíš se do normálního života,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS a místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda.

„Máte učitele, který znásilnil osmiletou holčičku, dostal za to podmínku, podmínka trvá třeba pět let a on by po dalších pěti letech mohl znovu učit,“ oponuje členka sněmovního sociálního výboru Barbora Urbanová (STAN). Nynější rozpory by podle opozice mohly prohloubit další pozměňovací návrhy. Ty mohou poslanci načíst i během druhého čtení.

Na prosazení trestní reformy zbývají 2,5 měsíce. Sněmovna má podle harmonogramu jednat do poloviny června. Pak už zbývají jen mimořádné schůze. Koalice chce ve zbývajícím čase prosadit i další normy. Ve sněmovním systému je neukončených bezmála osm desítek vládních návrhů a další ještě přibývají. Úvodním kolem zatím neprošly zákony o obalech, pyrotechnice nebo myslivecký zákon.

Větší jistotu na schválení mají návrhy, které jsou už před finálním schvalováním. Jde třeba o školský zákon, novelu veřejného zdravotního pojištění nebo zákon o bydlení. I kvůli vysokému počtu neprojednaných tisků bude koalice řešit, co přednostně zařazovat na schůze. Připouští, že ne všechny priority stihne.