Od začátku války získalo dočasnou ochranu téměř 260 tisíc uprchlíků. Přicházejí i lékaři, začít pracovat v ČR je pro ně složité

Sama lékařka Olha Yurchenková upřesnila, že na ARO nastoupí v květnu. „Ještě nemám povolení pro lékařskou práci a teď čekáme na povolení od ministerstva zdravotnictví,“ ozřejmila. Dodala, že jet pracovat do Česka měla v plánu bez ohledu na válku. „Jenom jsem si nemyslela, že to bude tak rychle,“ podotkla. Nakonec do republiky přijela i s matkou a synem, zatímco manžel zůstal na Ukrajině.

Koncem minulého týdne avizoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), že se snaží najít způsob, jak zajistit, aby mohli lékaři z Ukrajiny potřebnou praxi podstoupit i v ambulančních zařízeních.

„Hledám cestu, jak to udělat i bez změny zákona. Pokud by byla nutná změna zákona, tak ji předložím do tří týdnů. V žádném případě nesmí nastat to, že by byla ohrožena péče o české pacienty na základě jazykové bariéry. A nesmí nastat to, že by se pro naše zdravotníky nějak zhoršil vstup na trh práce v EU,“ uvedl.