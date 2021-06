Česko nesplní závazek dvou procent HDP na obranu do roku 2024, řekla Schillerová

„My držíme závazek nárůstu, ale prostě vzhledem k ekonomické krizi, která vlastně postihla celý svět, Českou republiku nevyjímaje, tak vidím jako nereálné, že bychom v roce 2024 mohli dát dvě procenta HDP,“ uvedla Schillerová. Věří, že to spojenci pochopí. „Já si myslím, že to, že jsme v ekonomické krizi, neřeší jenom Česká republika, ale i další země, které jsou v NATO,“ dodala.

Podle velvyslance Česka při NATO Jakuba Landovského (ČSSD) situaci Aliance vnímá velmi silně. „I vedoucí delegací - hlavy států a vlád se budou věnovat otázce financování. Česká republika je v tuto chvíli pod aliančním průměrem, který je 1,7 procenta,“ řekl.

To, že Česko bude nejpozději v roce 2024 dávat na obranu dvě procenta HDP, premiér Andrej Babiš (ANO) před dvěma lety osobně slíbil tehdejšímu prezidentu Donaldu Trumpovi. „Já jsem mu ukazoval můj pověstný graf, ukazuje 2024 splnění závazku,“ komentoval tehdy předseda vlády.

Plánované zpomalení výdajů na obranu kritizuje část opozice. „Pro mě je to velké rozčarování. Nejen že budeme působit velmi nedůvěryhodně v rámci NATO, ale zejména to odnese naše armáda. Ta armáda, která v době pandemie byla děvečkou pro všechno,“ podotkla předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS).

České výdaje na obranu přitom v posledních letech rostou, a to jak v absolutních číslech, tak i ve vztahu k HDP. V příštím roce má dostat armáda o více než čtyři miliardy vyšší částku než letos. Ani to ale na splnění českého závazku vůči NATO nestačí. Ministerstvo financí ale počítá od letoška až do roku 2024 s ustálením výdajů pod 1,5 procenta vůči HDP.

„Ano, ty současné výhledy skutečně neodpovídají tomu, co jsme dlouhodobě říkali, tedy těm dvěma procentům HDP,“ řekl mluvčí Ministerstva obrany Jan Pejšek.