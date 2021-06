Česko podle návrhu resortu financí nedostojí slibům daným NATO, pro rok 2024 by byl rozpočet na obranu pod dvě procenta HDP

Představitelé země se opakovaně zavázali, že na obranu bude Česko do tohoto roku vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Ministerstvo obrany věří, že další jednání ještě směřování rozpočtu změní.

Rozpočet na armádu má každý rok podle Žurovce růst. Příští rok by to mělo být 90,7 miliardy korun, v roce 2023 by to bylo 95 miliard a v roce 2024 plánované výdaje činí 99,5 miliardy korun.

V přepočtu na HDP by to představovalo příští rok 1,45 procenta, o rok později 1,46 procenta a v roce 2024 pak 1,47 procenta. Je to méně, než kolik počítal rozpočtový výhled z minulého roku.