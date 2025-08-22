Do České republiky se po více než osmdesáti letech vrátily ostatky devíti bojovníků proti nacismu, kteří padli v průběhu druhé světové války. Vojenský speciál přivezl rakve se šesti parašutisty, jedním členem domácího odboje a dvěma zavražděnými příslušníky Stráže obrany státu. Jedná se o největší přepravené množství ostatků hrdinů zapojených do druhého odboje.
Do Česka se vrátily ostatky válečných hrdinů, kteří bojovali proti nacismu
Z pražského kbelského letiště v pátek v deset dopoledne vyrážel vojenský speciál do Mnichova. Ve stejný čas vyjela z mnichovského hřbitova kolona, která vezla sedm schránek. Každá byla zabalena do české státní vlajky. V šesti z nich jsou ostatky členů paraskupin Iridium a Bronz, v té sedmé ostatky československého odbojáře.
Kolona s rakvemi přijela na mnichovské letiště ve tři čtvrtě na jedenáct, jejich ukládání do letadla měla na starosti čestná stráž.
O vydání ostatků se jednalo dlouhé roky. „Každá civilizovaná země si své polozapomenuté vojáky najde a přiveze domů,“ říká ředitel odboru pro válečné veterány a válečné hroby z resortu obrany Robert Speychal.
Oba výsadky do protektorátu vyslala z Londýna Československá exilová vláda v březnu 1943. „Měli seskočit ve chvíli, kdy ještě dozníval atentát na Heydricha. Domácí odboj byl v troskách a Londýn na dlouhou dobu ztratil spojení s vlastí,“ popisuje historik Vojenského historického ústavu Jiří Plachý. Podle něj byly výsadkové operace jednou z nejdůležitějších forem boje, které měla exilová vláda k dispozici.
Seskok se nepovedl. Při návratu byla obě letadla nad Mnichovem sestřelena. Na místě zemřeli členové výsadku Iridium a dva členové výsadku Bronz. Třetí, František Vrba, samotný pád přežil. Zemřel po převozu do Prahy. Ostatní byli pohřbeni v Mnichově. Až do teď.
Exhumace proběhly i v Polsku
„Průlom nastal v roce 2023 po jednání pana prezidenta Petra Pavla a bavorského ministerského předsedy,“ popisuje česká generální konzulka v Mnichově Ivana Červenková. Exhumace proběhla v polovině loňského roku. Poté se u některých dohledávaly jejich rodiny.
„Pro rodinné příslušníky i vztahy mezi zeměmi je důležité, aby si vraceli své zemřelé, své padlé, své hrdiny,“ prohlásila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Z Mnichova Airbus zamířil do polských Katovic. I tady byly naloženy rakve zahalené českou vlajkou. Jednalo se o dva příslušníky Stráže obrany státu, kteří byli v roce 1938 zavražděni.
„Ve spolupráci s Instytutem Pamięci Narodowej v Polsku jsme se rozhodli k exhumaci a toto je výsledek,“ říká zástupce ředitele odboru pro válečné veterány a válečné hroby resortu obrany Pavel Kugler.
Všechny rakve zatím zamířily do depozitáře Vojenského historického ústavu, 12. září budou převezeny na pražský Vítkov ke slavnostnímu ceremoniálu. „Důstojným způsobem uctíme památku všech těchto lidí, kteří se také zasloužili o svobodu a demokracii,“ sděluje ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.
Po více než osmdesáti letech se tak ostatky českých občanů vrátily zpět do vlasti. Některé si po pietní akci na Vítkově převezmou rodiny, aby je pohřbily, ostatních se pak ujmou obce a města, odkud pocházeli.