Stavaři v pátek zahájili opravu 3,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D10 u Prahy a přibližně 400 metrů dlouhé navazující části Pražského okruhu (D0). Vyměněny budou asfaltová vozovka a středová svodidla. Součástí stavby je také oprava mimoúrovňových křižovatek Satalice a Radonice. Úprava vozovky by měla být dokončena v první polovině listopadu. Rekonstrukce úseku bude stát zhruba 290 milionů korun.
Opravy na měsíce omezí provoz na D10 a D0
Oprava je nutná kvůli vyjetým kolejím, trhlinám a dalším deformacím. „Na úseku Pražského okruhu pak jde o příčné i podélné trhliny. Dále byly identifikovány trhliny šířící se shora z obrusné vrstvy a zasahující až ložní vrstvu. Podobně je pak na tom povrch na větvích mimoúrovňových křižovatek Satalice a Radonice,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Na úsecích jsou podle něj minimálně čtyři různě staré povrchy, které jsou navíc z různého materiálu. Nejstarší je asi pětadvacet let starý a je na začátku D10.
Po dobu opravy bude zachován částečný provoz na obou dálničních úsecích. Dálniční pruhy budou ale zúženy a rychlost zde bude snížena na maximálně osmdesát kilometrů za hodinu. Rýdl uvedl, že by práci výrazně zjednodušilo a zlevnilo, kdyby se rekonstruované úseky mohly zavřít celkově. To by ale zásadně omezilo dopravu pro pražské řidiče i pro lidi ze Středočeského kraje.
Podle posledního sčítání projede místem v průměru šedesát tisíc vozidel denně, z toho nákladní doprava tvoří přibližně třetinu. Na opravu tohoto úseku, která zabere necelé dva měsíce, pak bude navazovat další výměna vozovky na D10 zhruba šest kilometrů od Staré Boleslavi směrem na Prahu.