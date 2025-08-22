Středoškoláci si zkusili službu vlasti se zbraní v ruce

Na pět set vojáků převzalo medaile Za službu v zahraničí. Slova uznání od ministryně obrany Jany Černochové (ODS) slyšeli v pátek vedle profesionálů také studenti, kteří se zúčastnili dobrovolného vojenského cvičení. Stovky středoškoláků si během léta vyzkoušely službu vlasti se zbraní v ruce. Do letního výcviku jich nastoupilo 718. Osvojili si taktiku, záchranu raněných i nepohodlí, k němuž patří i kritika od nadřízených. Armáda se jim tak snaží vštípit disciplínu, odolnost a soudržnost. Zároveň je tím chce motivovat ke vstupu do ozbrojených sil.
