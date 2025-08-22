Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nařídil komplexní kontrolu fungování Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Zaměří se také na postup hygieniků v kauze poslankyně zvolené za ANO Margity Balaštíkové. Válek to napsal na síti X. Ředitelka zlínských krajských hygieniků Eva Sedláčková podle Válka svými mediálními kauzami poškozuje dobré jméno hygienické služby. Ministr zopakoval, že konec Sedláčkové ve funkci je nezbytný.
Válek nařídil komplexní kontrolu hygieniků Zlínského kraje
Komplexní kontrolu fungování zlínské hygienické stanice po odborné i procesní stránce Válek nařídil, protože nebyl spokojený s předběžnými výsledky kontroly v kauze Balaštíkové. Poslankyně za ANO se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy údajně snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.
Sedláčková má podle ministra mnoho co vysvětlovat. „Paní ředitelka Sedláčková dle mého názoru svými mediálními kauzami poškozuje dobré jméno hygienické služby. Její rezignace by tak byla více než namístě, k té jsem ji koneckonců vyzval již při předchozí kauze. Jestli v současné kauze šla na ruku poslankyni ANO Balaštíkové, je její konec ve funkci nezbytný,“ dodal. Sedláčková letos na jaře odmítla Válkovu výzvu k rezignaci poté, co server Seznam Zprávy uvedl, že ujela od dopravní nehody.
Válek zároveň upozornil na to, že z pohledu zákona není nadřízeným Sedláčkové ministr, ale státní tajemník resortu zdravotnictví, který se při jednání s ní musí řídit služebním zákonem.
Se Sedláčkovou před týdnem jednala hlavní hygienička Barbora Macková. Po schůzce uvedla, že vysvětlení od Sedláčkové ji neuspokojila a přinese je až audit. Hlavní hygienik řídí krajské hygienické stanice jen metodicky.
Balaštíková podle nahrávky zveřejněné serverem Seznam Zprávy chtěla také objednat zabití psa exmanželovy nové partnerky. Hnutí ANO ji vyřadilo z kandidátky pro říjnové sněmovní volby a poslankyně pozastavila své členství v hnutí. Informace o údajném jednání Balaštíkové prověřuje policie.