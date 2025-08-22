Vedení amerického výrobce čipů Intel souhlasilo, že poskytne vládě Spojených států desetiprocentní podíl v podniku. Uvedl to podle agentur americký prezident Donald Trump. Podrobnější informace o dohodě zatím vláda nezveřejnila.
Vláda USA získá desetiprocentní podíl v Intelu, oznámil Trump
Agentura Bloomberg už v pondělí napsala, že Trumpova administrativa chce získat desetiprocentní podíl v Intelu výměnou za granty v hodnotě 7,9 miliardy dolarů (zhruba 165 miliard korun), které byly pro firmu schváleny za administrativy předchozího prezidenta Joea Bidena.
Plán údajně vzešel z nedávného setkání Trumpa se šéfem Intelu Lip-Bu Tanem. „Souhlasili, že to udělají. A myslím si, že je to pro ně skvělá dohoda,“ řekl v pátek Trump.
Cena akcií společnosti Intel v pátek posílila o 5,5 procenta.
Americká vláda by se v případě dokončení dohody stala jedním z největších akcionářů Intelu. Hodnota desetiprocentního podílu ve firmě se podle současné ceny akcií na trhu pohybuje kolem deseti miliard dolarů, píše agentura Reuters.
Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale už několik let se potýká s problémy. Zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci (AI) zaujal vedoucí pozici specialista na grafické karty Nvidia. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra.