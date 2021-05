Svobodná Evropa začala před 70 lety přinášet do Československa celodenní objektivní informace i novou naději

Poslední ředitelka českého vysílání Olga Kopecká-Valeská pro rádio pracovala od roku 1965. Nejprve překládala texty z angličtiny. V té době žila v Nizozemí. „Když jsem přišla v roce 1963 na západ, tak jsem poslala Svobodné Evropě dopis, ve kterém jsem jim děkovala za to, co pro mě znamenala. Líčila jsem také, co znamená její vysílání pro české a slovenské posluchače. A je to zaujalo, takže mě pozvali do Mnichova,“ vzpomínala.

Karel Jezdinský (1939–1998): V 60. letech pracoval v Československém rozhlase, po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy odešel do exilu a působil v Rádiu Svobodná Evropa. Tam působil tři desítky let. Poté přesídlil do USA a se svým typickým zaujetím komentoval americkou politiku a tamní život.

Svobodná Evropa v Praze

Peníze na provoz rádia šly až do šedesátých let vedle soukromých zdrojů i z rozpočtu CIA. Po odtajnění tohoto zdroje a po přijetí zákona o mezinárodním vysílání provoz financuje Kongres USA. Po pádu komunistického režimu ale americká vláda značně omezila financování provozu stanice.

V říjnu 1993 Česká republika nabídla, aby se RFE/RL z důvodů nižších provozních nákladů přestěhovaly do Prahy. České vysílání se od mateřské Svobodné Evropy oddělilo ještě před jejím stěhováním z Mnichova.

V únoru 1994 Výbor pro zahraniční vysílání USA rozhodl o vzniku neziskové organizace s českým názvem Rádio Svobodná Evropa (RSE), která začala v červenci 1994 vysílat z budovy Českého rozhlasu. Rádio si zároveň pronajalo budovu bývalého Federálního shromáždění. Od listopadu 1995 začala na frekvenci RSE vysílat stanice Český rozhlas 6/Rádio Svobodná Evropa.

Spojené státy poté už zcela zastavily finanční podporu českého vysílání s odůvodněním, že v souvislosti s bojem proti terorismu potřebují peníze na rozšíření vysílání do jiných zemí. České vysílání tak bylo ukončeno 30. září 2002.

„Po útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku bylo třeba vybudovat vysílání pro Afghánistán a vůbec na Střední východ. Peníze, kterými se financovalo české vysílání, byly zapotřebí tam,“ vzpomínala Kopecká-Valeská. „Také šlo ale o to, že se Američané domnívali, že když je svoboda, je automaticky i demokracie. Bohužel to tak ale není. Já mám zásadu, že za svobodu se bojuje, ale k demokracii se musí vychovávat a je to dlouhodobý proces,“ doplnila.



Svobodná Evropa postupně přestala vysílat do zemí bývalého východního bloku, poté co většina těchto států vstoupila do EU a NATO. RFE/RL stále vysílá ve 27 jazycích třiadvaceti zemí. Mezi nimi je například Írán, Afghánistán, Pákistán nebo Rusko.