Před 40 lety sídlem Svobodné Evropy otřásl výbuch. „Šakalův“ atentát si vyžádal šest zraněných

„Atentát byl uskutečněn pomocí výbušniny, která byla údajně rumunské výroby. Jeho spáchání bylo snadné. Přestože RFE bylo označováno za součást CIA a tajných intrik, objekt nikdo nehlídal. Ostrahu zajišťovala jen soukromá agentura. Nebyl problém položit batoh s výbušninou u vnější zdi pod kancelářemi československé redakce,“ tvrdí historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. Následující výbuch byl mohutný. Vyrazil stovky oken v širokém okolí, i když budova byla stranou zástavby.

Během tehdejší noci sloužila redaktorka Ludmila Rakušanová, z práce odešla pár hodin před explozí. „Já jsem se to dozvěděla po telefonu. Vůbec jsem netušila, co se děje a nakolik je to vážné,“ vzpomíná.