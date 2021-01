Kreml poslal před 30 lety do Litvy tanky. Místo záchrany svazu urychlily jeho rozpad

Toto rozdělení ukázaly v letech 1989 a 1990 volby do místních orgánů a republikových sovětů. Ve všech výrazně uspěly lidové fronty. Do čela Litvy se z pozice předsedy sovětu dostal poprvé nekomunista Vytautas Landsbergis a 11. března 1990 poslanci vyhlásili plnou nezávislost s okamžitou platností.

Lidé se politicky rozdělili v zásadě do tří skupin: radikálních nacionalistů, kteří tlačili na co nejrychlejší nezávislost na Rusku, nejpočetnější reformní lidové fronty a ortodoxní komunisty převážně z řad ruských menšin, v případě Litvy i z řad menšiny polské.

To překvapilo všechny: Gorbačova, který byl zásadně proti, i západní státy, které se zdráhaly suverenitu uznat. Mezi Moskvou a Vilniusem zazněl silně konfrontační tón. Všesvazový Kongres lidových zástupců, jenž působil v letech 1988 až 1991 jako nejvyšší orgán státní moci SSSR, litevskou deklaraci anuloval a zmocnil Gorbačova, aby hájil suverenitu svazu.

„Gorbačov reagoval posílením jednotek KGB v Pobaltí a mocenskými demonstracemi se snahou destabilizovat tamní situaci. Zvláštní jednotky podnikaly hony na dezertéry, kteří odmítali sloužit v sovětské armádě, obsazovaly některé důležité objekty ve městech, organizovaly sabotážní akce,“ vyjmenovává Švec.

Pak přišla i hospodářská blokáda Litvy. Ta donutila tamní poslance k přijetí stodenního moratoria na nezávislost. Vypadalo to, že začne jednání, avšak v Moskvě sílili jestřábi a konzervativní komunisté, kteří jednat nehodlali.

Zásah

V lednu 1991 se svět zabýval válkou v Perském zálivu. Pobalťané zase kritizovali své nové vlády za zvýšení cen potravin. V Kremlu pocítili příležitost a vyslali zvláštní jednotky svazového ministerstva vnitra OMON k obsazení důležitých budov a takzvané výbory spásy k převzetí politické moci.

Dne 10. ledna adresoval Gorbačov do Litvy ulitmátum požadující obnovení sovětské ústavy. O den později jednotky parašutistů začaly obsazovat redakce a tiskárny. O moc se hlásil Kremlu loajální výbor na záchranu Litvy.

Nad ránem 13. ledna sovětské tanky, obrněné transportéry a paradesantní jednotky obklíčily a obsadily televizní centrum a vysílač. Přiblížily se také k parlamentu, tam však se zásahem váhaly.

Masy lidí se postavily na odpor a vlastními těly hájily své instituce. Západ tlačil na Gorbačova, aby ustoupil. A předseda ruského parlamentu Boris Jelcin blokoval tvrdší akci. Pak dokonce uzavřel za Rusko se všemi třemi pobaltskými státy smlouvu uznávající jejich suverenitu.

Jelcin totiž pochopil, že opětovné podmanění Pobaltí mělo jen předznamenat návrat tvrdých bolševiků k moci v celém svazu. Pochopili to i mnozí Rusové. Půlmilionová demonstrace 20. ledna v Moskvě byla největší spontánní lidovou akcí od roku 1917.

Definitivní konec

„Lednové události zdiskreditovaly Gorbačovovu dvojjakou politiku, snažící se zachránit hroutící se impérium, a posunuly vývoj kupředu, ovšem opačným směrem než Kreml zamýšlel,“ hodnotí Švec.

Na brzkém jaře 1991 potvrdily touhu po nezávislosti referenda ve všech pobaltských státech. V Litvě se zúčastnilo 84,7 procenta voličů a z nich ji 90,47 procenta podpořilo.

Dne 12. února se Litva dočkala prvního uznání své nezávislosti, a to od Islandu. Vlnu však zatím nestrhl. Ta přišla až po srpnovém pokusu konzervativních komunistů o celosvazový puč. V září uznal pobaltské státy de iure i Nejvyšší sovět SSSR a byly přijaty do OSN. Stalo se tak přesně 70 let poté, co do Společnosti národů vstoupili jejich předchůdci.