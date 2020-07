„Američané a občané států východní Evropy se spojili.“ Před 70 lety poprvé zněla éterem Svobodná Evropa

Svobodná Evropa a přidružené Rádio Svoboda po pádu komunismu nezanikly, americká vláda však na počátku 90. let značně omezila financování stanice. V roce 1994 proto padlo rozhodnutí přestěhovat vysílání z Mnichova do budovy bývalého Federálního shromáždění v centru Prahy. Přemístění stanice tehdy inicioval prezident Václav Havel.

Jak také upozorňuje, Jiří Kovtun a Imrich Kružliak, kteří relaci Vzkazy domovu připravovali, o možných zpravodajských vzkazech mezi zprávami od uprchlíků neměli podle svých slov tušení. Tomek při bádání došel k závěru, že vzkazy exulantů byly převážně autentické, byť v archivech lze nalézt i zprávy, které by mohly být zpravodajskými sděleními: „Koza dojí krev, koza dojí krev. Dopis s vylíčením vašeho blahobytu jsme dostali. Věřte nám, my vás zde nezklameme. Vzpomínáte si ještě, jaká byla moje značka?“ dává Tomek za příklad.

Jak upozorňuje Tomek, možný vliv zpravodajců na fungování rádia komentoval George Urban, který stanici řídil v osmdesátých letech. Podle Urbana redakce nepřijímala rozkazy, s představiteli CIA ale komunikovala. O značné nezávislosti prý svědčí fakt, že v první polovině 60. let Urban dával ve vysílání prostor komunistům a jejich komentářům, aniž by se do dramaturgie pokusil někdo zasáhnout.

České vysílání se od mateřské Svobodné Evropy oddělilo ještě před jejím stěhováním z Mnichova do Prahy. V únoru 1994 Výbor pro zahraniční vysílání USA rozhodl o vzniku neziskové organizace s názvem Rádio Svobodná Evropa, která začala v červenci 1994 vysílat z budovy Českého rozhlasu.

České vysílání skončilo v září 2002. Spojené státy, které se na jeho financování částečně podílely, ukončily jeho finanční podporu s odůvodněním, že v souvislosti s bojem proti terorismu potřebují peníze na rozšíření vysílání do jiných zemí. Svobodná Evropa následně postupně přestala vysílat do zemí bývalého východního bloku, poté co většina těchto států vstoupila do EU a NATO.

Rádio ale nezaniklo, pouze se zaměřilo na jiné země, mimo jiné státy bývalé Jugoslávie, Irák, Írán, Afghánistán či republiky na Kavkazu. V současnosti se tedy na vlnách Svobodné Evropy ozývá perština, arabština, čečenština, čerkesština, avarština i jazyky darí a paštú a dalších devatenáct řečí ve dvaadvaceti zemích.

V současnosti také americká Agentura pro globální média, která na provoz stanice dohlíží, zvažuje obnovení vysílání do Maďarska. „Domácí přípravu jsme dokončili, projekt má širokou podporu, jsme připraveni to spustit,“ prohlásil loni na podzim šéf Svobodné Evropy John Lansing. Nešlo by o první obnovení – už loni stanice opětovně začala vysílat v Bulharsku a Rumunsku.