Hlas svobodného Československa promlouval z Mnichova

Řádné celodenní vysílání stanice, jež je i v současnosti pro mnohé země bez svobody slova jedním z mála zdrojů objektivních informací, odstartovalo 1. května 1951 česky, a to legendární větou „Volá hlas svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa“. Hlavním sídlem stanice, již se komunistické rušičky až do roku 1988 snažily umlčet, se na více než 40 let stal bavorský Mnichov.

Podnět k založení Svobodné Evropy dala vláda Spojených států v roce 1949. Stejně tak o pár let později vzniklo sesterské Rádio Svoboda (Radio Liberty, RL) zaměřené pouze na bývalý Sovětský svaz, se kterým se RFE spojila v roce 1976.

Z Mnichova do Prahy, česky se pak vysílalo z Českého rozhlasu

Po pádu komunistického režimu americká vláda značně omezila financování. V roce 1994 se rozhodlo o přestěhování vysílání z Mnichova do budovy bývalého Federálního shromáždění v centru Prahy. Z bývalé parlamentní budovy poprvé RFE/RL zazněla v březnu 1995. Po teroristických útocích na New York a Washington v září 2001 se začalo z bezpečnostních důvodů uvažovat o přemístění stanice dál od centra. V květnu 2009 bylo oficiálně otevřeno nové sídlo na Hagiboru v Praze 10, odkud rádio v současnosti vysílá do světa.

České vysílání se od mateřské Svobodné Evropy oddělilo ještě před jejím stěhováním z Mnichova do Prahy. V únoru 1994 Výbor pro zahraniční vysílání USA rozhodl o vzniku neziskové organizace s názvem Rádio Svobodná Evropa (RSE), která začala v červenci 1994 vysílat z budovy Českého rozhlasu. O osm let později bylo české vysílání ukončeno. Spojené státy, které se na jeho financování spolupodílely, zastavily jeho finanční podporu s odůvodněním, že v souvislosti s bojem proti terorismu potřebují peníze na rozšíření vysílání do jiných zemí.