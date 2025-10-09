Dohodu mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás vítají v prvních reakcích britský premiér Keir Starmer, generální tajemník OSN António Guterres či indický premiér Naréndra Módí. Ve svých prohlášeních vyjadřují naději, že dohoda povede k ukončení války v Pásmu Gazy a k propuštění všech rukojmí. Vyzývají také k plnění závazků obsažených v dohodě.
Světoví politici dohodu mezi Izraelem a Hamásem vítají, chtějí její realizaci
Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek ohlásil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předání všech rukojmí držených v Pásmu Gazy. Dohoda čeká na oficiální podpis, aby začala platit.
„Vítám zprávu, že bylo dosaženo dohody ohledně prvního stupně plánu prezidenta Trumpa na mír v Pásmu Gazy,“ sdělil Starmer. „Dohodu je nyní nutné neprodleně a plně realizovat,“ dodal dále britský premiér, který vyzval také k odstranění všech překážek pro přepravu humanitární pomoci do Pásma Gazy.
Dohodu přivítal i generální tajemník OSN Guterres, který ocenil zprostředkovatele jednání – Spojené státy, Katar a Egypt – za jejich diplomatické nasazení. „Utrpení musí skončit,“ prohlásil Guterres s tím, že OSN podpoří plné provedení dohody.
Podle indického premiéra Módího dohoda mimo jiné odráží silné vůdcovské schopnosti šéfa izraelské vlády Benjamina Netanjahua. „Doufáme, že propuštění rukojmí a posílení humanitární pomoci pro lidi v Pásmu Gazy přinese úlevu a umožní stálý mír,“ uvedl Módí.