Francouzský prezident Emmanuel Macron označil ruského vládce Vladimira Putina za predátora a vyzval Evropany, aby nebyli naivní tváří v tvář Rusku. Německo a jeho spojenci usilovně pracují na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, řekl tamní ministr zahraničí Johann Wadephul po pondělním jednání v Bílém domě o ukončení rusko-ukrajinské války. Německý kancléř Friedrich Merz nevyloučil nasazení německých vojáků na Ukrajině.
Putin je predátor, nebuďme naivní, prohlásil Macron
„I kvůli vlastnímu přežití musí (Putin) pokračovat v tom, co dělá. Je to predátor, je to lidožrout u našich bran. Neříkám, že zítra bude napadena Francie, ale pro Evropany je to hrozba. Nebuďme naivní,“ prohlásil Macron. Dodal, že nevěří, že by se Rusko ze dne na den vrátilo k míru a demokratickému systému.
„Rusko se stalo trvalou destabilizující silou a potenciální hrozbou pro mnohé z nás,“ míní francouzský prezident. Putin podle něj zřídkakdy dodržuje své závazky a snaží se překreslit hranice, aby posílil svou moc.
V rozhovoru s americkou stanicí NBC News Macron podle AFP neskrýval, že nesdílí optimismus amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně uzavření mírové dohody mezi Moskvou a Kyjevem. „Když se dívám na situaci a fakta, nevidím, že by prezident Putin momentálně chtěl mír, ale možná jsem příliš pesimistický,“ dodal.
Macron se tak vyjádřil v době, kdy se jedná o možném bilaterálním setkání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Příprava schůzky, která by se mohla uskutečnit zřejmě v příštích dvou týdnech, začala v návaznosti na pondělní summit Zelenského a evropských lídrů s americkým prezidentem Trumpem v Bílém domě, který se soustředil také na otázku možných bezpečnostních záruk pro Kyjev.
Otázka možného vyslání německých vojáků na Ukrajinu
„Nakonec bude potřeba ukázat, že stojíme na straně Ukrajiny nejen slovy, ale i činy,“ řekl Wadephul z německé vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU). Bezpečnostní záruky by podle něj znamenaly, že smluvní strany Ukrajině pomohou, pokud ji Rusko znovu napadne. „A s tím je třeba počítat poté, co Rusko bez nouze a motivace Ukrajinu napadlo,“ dodal.
V souvislosti s bezpečnostními garancemi pro Ukrajinu se v Německu v posledních dnech rozhořela debata o možném vyslání německých vojáků na Ukrajinu, kde by v rámci mírových jednotek dohlíželi na dodržování příměří či míru.
Wadephul ještě v pondělí o této možnosti mluvil skepticky a řekl, že by to bylo nad síly bundeswehru. Po jednání v Bílém domě ale už tuto možnost nevylučuje. Je podle něj o ní potřeba mluvit s opozicí a rozhodnutí bude na poslancích Spolkového sněmu.
Vyslání německých vojáků do případných mírových jednotek na Ukrajině nevyloučil ani Merz, který se schůzky účastnil. Řekl, že je „příliš brzy na to dát konečnou odpověď“. Zároveň dodal, že je potřeba o věci debatovat ve vládní koalici v Berlíně. Také by měl podle Merze případné vyslání vojáků schválit Spolkový sněm.
Postoj německé levice
Mluvčí německé vládní sociální demokracie (SPD) pro zahraniční otázky Adis Ahmetović uvedl, že by se nemělo vyslání německých vojáků na Ukrajinu předem vylučovat. Poslanec Ralf Stegner, který patří k levicovému křídlu SPD, naopak vystoupil ostře proti. „Nasazení německých vojáků v tomto regionu je už z historických důvodů extrémně těžké,“ prohlásil.
Kategoricky proti vyslání vojáků bundeswehru na Ukrajinu je opoziční strana Levice. Podle jejího spolupředsedy Jana van Akena by hrozilo nebezpečí, že kvůli nedorozuměním či provokacím „dojde náhle k velké válce“. Ideální by podle něj bylo vyslat na Ukrajinu jednotky OSN.
O vyslání vojáků, kteří by dohlíželi na dodržování příměří na Ukrajině, v minulosti uvažovaly například Francie či Británie.
