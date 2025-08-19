Prezident USA Donald Trump je teď pravděpodobně jediný, kdo je schopen iniciovat mírová jednání v rusko-ukrajinské válce, míní první místopředseda ANO Karel Havlíček. Bylo chybou, že se toho loni nezhostila Evropa, dodal. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) označil pondělní jednání mezi Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a několika evropskými lídry za další krok k míru. Konec konfliktu mohl zajistit už ruský vládce Vladimir Putin, míní ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).
Jednání měla začít Evropa, míní Havlíček. Konec bojů mohl zajistit Putin, řekl Dvořák
Podle Havlíčka ANO už dříve říkalo, že Trump je v současné době pravděpodobně jediný, kdo je schopen iniciovat mírová jednání. „Bylo chybou, že se této role nezhostila Evropa v průběhu roku 2024, kdy byl zřejmý vývoj války. Vsadila tehdy na nereálná očekávání, na jiného vítěze voleb v USA a neměla připraven plán B, po kterém jsme volali,“ poznamenal.
Za dobrou zprávu považuje, že Trump bere v potaz zájmy Evropy a postupuje s ní v souladu. „Z pohledu EU je namístě hledat společně s Ukrajinou kompromisy a hlavně záruky, není namístě kritizovat Trumpa. I když to bude ještě mimořádně náročné, je skutečně šance, že to dotáhne do konce,“ dodal Havlíček.
Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka má Trumpova diplomatická ofenziva hmatatelné výsledky. „Mír na Ukrajině díky americké hlavě státu už není jen snem,“ míní. Dodal, že hnutí podle něj podporuje nezávislou Ukrajinu a zároveň apeluje na jednání o míru.
„Ukončení ruské agrese na Ukrajině si přejeme všichni od jejího začátku. Mohl by to zařídit ruský prezident Putin vlastně okamžitě, tak, jako ji sám začal. Zatím je ale nutné hledat jiné cesty,“ poznamenal Dvořák. Setkání podle něj nepřineslo zásadní průlom, ale i přesto bylo důležité.
Černochová: Každý krok směrem k míru má smysl
Podobně se k pondělnímu setkání vyjádřila i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Každý krok směrem k míru má smysl. Ten zásadní ale musí udělat Putin, přestat útočit a začít jednat,“ napsala na sociální síti X.
„Zaznělo, že USA a evropské státy jsou připraveny dát Ukrajině bezpečnostní garance, a to včetně přítomnosti amerických vojáků. Přibližuje se zřejmě i možnost osobního jednání mezi Putinem a Zelenským za Trumpovy asistence,“ vyjmenoval ministr pro evropské záležitosti.
Pokročit dál směrem ke spravedlivému a udržitelnému míru ale podle něj nebude možné bez dalšího tlaku na Rusko. „S jakoukoliv dohodou ohledně územních požadavků ovšem musí souhlasit především Ukrajinci. Je to jejich země a jejich rozhodnutí. Do té doby musíme a budeme Ukrajince dál podporovat,“ dodal Dvořák.
Moderátorka ČT Kateřina Trnková poukázala na to, že Trump hovoří o uspořádání setkání Zelenského s Putinem, ale Kreml jednání na nejvyšší úrovni nepotvrdil. Poslanec Petr Beitl (ODS) odpověděl, že ruští představitelé nebudou dopředu potvrzovat důležité informace o nadcházející schůzce, aby „mohli vystupovat jako ti, kteří mají situaci v rukou“.
„Rusko a Putin budou vždy hrát s kartami, které mají k dispozici, a navenek se budou tvářit, že ty karty jsou mnohem silnější, než ve skutečnosti jsou,“ dodal Beitl.
Tlak na Rusko
„Další krok k míru dnes pod vedením prezidenta Trumpa a evropských lídrů. Teď je čas, aby Putin přestal odpalovat rakety, přestal zabíjet děti a usedl k jednacímu stolu,“ napsal po půlnoci z pondělka na úterý Lipavský.
„Abychom skutečně dosáhli míru, musí Západ zvýšit tlak na Rusko – v ekonomické rovině i posílením vojenské podpory Ukrajině. Proto potřebujeme silnou a jednotnou Evropu,“ míní předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Podle něj je zjevné, že Putin nespěchá s uzavřením míru, a proto „není žádný důvod otálet 14 dní s dalším setkáním“.
Trump v noci po jednání se Zelenským a zástupci Evropy v Bílém domě oznámil, že začal s přípravami na schůzku lídrů Ukrajiny a Ruska. Po tomto setkání by podle něj následovalo třístranné jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině s jeho účastí.
Trump také řekl, že na jednání se diskutovalo o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, které by poskytly různé evropské země ve spolupráci s USA. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina je připravena jednat se šéfem Kremlu v jakémkoliv formátu.