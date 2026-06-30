Policie podniká razie kvůli údajnému zneužití peněz EU parlamentní frakcí

Ve Francii a dalších evropských zemích se v úterý konají policejní prohlídky kvůli podezření ze zneužití fondů Evropské unie členy někdejší frakce v Evropském parlamentu Identita a demokracie (ID). Agentura AFP to uvedla s odvoláním na Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), podle kterého se operace týká vyšetřování skutků z let 2019 až 2024.
Francouzský deník Le Monde napsal, že prohlídky se konají také ve Španělsku, Itálii a Belgii. EPPO loni v červenci oznámil, že zahajuje vyšetřování ID kvůli údajnému zneužití 4,3 milionu eur (téměř 105 milionů korun).
Frakce v předešlém volebním období sdružovala krajně pravicové, nacionalistické a euroskeptické strany. Jejím členem byla vedle francouzského Národního sdružení (RN) či Alternativy pro Německo (AfD) i česká Svoboda a přímá demokracie (SPD).