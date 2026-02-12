Belgická policie zasahovala v sídle Evropské komise kvůli prodeji nemovitostí

Belgická policie ve čtvrtek zasahovala v bruselském sídle Evropské komise (EK) v souvislosti s vyšetřováním možných trestných činů při předloňském prodeji nemovitostí EK belgickému státu, informovaly list Financial Times a agentura AFP s odvoláním na zdroje obeznámené s případem.
Evropský úřad veřejného žalobce (EPPO) vede podle listu vyšetřování týkající se prodeje 23 budov, které v roce 2024 nakoupil od Komise belgický veřejný fond SFPIM za 900 milionů eur (21,8 miliardy korun). Exekutiva Evropské unie v době prodeje uváděla, že probíhá v souladu s pravidly EU.
„Komise bude plně spolupracovat s EPPO a kompetentními belgickými orgány a poskytne veškeré informace a pomoc nutnou k důkladnému a nezávislému vyšetřování,“ uvedl dle AFP mluvčí EK. EPPO vznikl v roce 2021 s cílem vyšetřovat podvody týkající se fondů EU a trestné činy související s unijními financemi. Úřad aktuální zásah potvrdil, bližší informace však podle agentury Reuters nesdělil.
Evropská komise se rozhodla prodat do konce tohoto desetiletí čtvrtinu kancelářských ploch, jimiž disponuje v belgické metropoli. Instituce zaměstnávající přes 30 tisíc lidí tím reagovala mimo jiné na jejich menší potřebu díky možnosti práce z domova, kterou od pandemie covidu-19 některým zaměstnancům nabízí.