Írán tvrdí, že se s Ománem dohodl na podílech na Hormuzu

Írán tvrdí, že s Ománem dosáhl dohod ohledně svých podílů na Hormuzském průlivu a z nich plynoucích příjmů. Podle tamní agentury Tasním to ve středu uvedl mluvčí íránských revolučních gard, podle něhož se vyjednávání zdržela, protože jim bránily Spojené státy.
„Hormuzský průliv patří Íránu a Ománu ležícímu naproti nám. S Ománem jsme zahájili jednání asi před měsícem a dosáhli jsme výsledků, které přijaly obě strany,“ řekl mluvčí. Uvedl, že USA brání vyjednávání v této oblasti, což celý proces zpožďuje.
„Pokud nám v tom Spojené státy přestanou bránit a vrátí se k memorandu o porozumění, můžeme v rámci dosažené dohody otevřít Hormuzský průliv,“ prohlásil mluvčí.
Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku, kterou na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán a která si vyžádala tisíce životů a otřásla globální ekonomikou.
Dokument mimo jiné počítal s dočasným obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy a plynu.
Začátkem července ale opět vzplály boje. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak tvrdí, že dohodu neplnil Washington.
Podle předběžných údajů o lodní dopravě zveřejněných během středy proplulo podle agentury Reuters v úterý Hormuzským průlivem pět nákladních lodí přepravujících suroviny. To je v podstatě stejný počet jako den předtím, ale výrazně méně než desetidenní průměr, který činí patnáct lodí.
I tak ale navzdory tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že je Hormuzský průliv otevřen, zůstává doprava v této úžině na minimu. Před válkou s Íránem tudy proudilo dvacet procent světových dodávek ropy.