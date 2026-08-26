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Írán tvrdí, že se s Ománem dohodl na podílech na Hormuzu


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán tvrdí, že s Ománem dosáhl dohod ohledně svých podílů na Hormuzském průlivu a z nich plynoucích příjmů. Podle tamní agentury Tasním to ve středu uvedl mluvčí íránských revolučních gard, podle něhož se vyjednávání zdržela, protože jim bránily Spojené státy.

„Hormuzský průliv patří Íránu a Ománu ležícímu naproti nám. S Ománem jsme zahájili jednání asi před měsícem a dosáhli jsme výsledků, které přijaly obě strany,“ řekl mluvčí. Uvedl, že USA brání vyjednávání v této oblasti, což celý proces zpožďuje.

„Pokud nám v tom Spojené státy přestanou bránit a vrátí se k memorandu o porozumění, můžeme v rámci dosažené dohody otevřít Hormuzský průliv,“ prohlásil mluvčí.

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Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku, kterou na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán a která si vyžádala tisíce životů a otřásla globální ekonomikou.

Dokument mimo jiné počítal s dočasným obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy a plynu.

Začátkem července ale opět vzplály boje. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak tvrdí, že dohodu neplnil Washington.

Podle předběžných údajů o lodní dopravě zveřejněných během středy proplulo podle agentury Reuters v úterý Hormuzským průlivem pět nákladních lodí přepravujících suroviny. To je v podstatě stejný počet jako den předtím, ale výrazně méně než desetidenní průměr, který činí patnáct lodí.

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I tak ale navzdory tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že je Hormuzský průliv otevřen, zůstává doprava v této úžině na minimu. Před válkou s Íránem tudy proudilo dvacet procent světových dodávek ropy.

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