USA nechystají nové útoky na Írán, řekl Rubio spojencům


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

USA nyní nechystají nové útoky na Írán, tlak na něj budou vyvíjet jiným způsobem. Podle zpravodajského webu Axios to řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio kolegům ze spojeneckých zemí. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí naopak do Washingtonu vzkázal, že jestli se chtějí USA dočkat otevření Hormuzského průlivu, musí napravit své chyby a plnit závazky, napsala agentura Reuters.

Dva zdroje Axiosu řekly, že Rubio hovořil o jiných formách nátlaku, než jsou přímé vojenské útoky na Írán. Spojené státy v pondělí ohlásily nové sankce vůči Íránu a jeho podporovatelům. Cílem Washingtonu je podle prohlášení amerických činitelů odříznout zemi od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě.

Prezident Donald Trump již minulý týden vyzval Írán ke kapitulaci a vyhlásil zemi ekonomickou válku. Teherán opakovaně prohlásil, že na sankce bude reagovat opatřeními proti americkým zájmům, což v noci na středu prohlásil i Gharíbabádí. V íránské státní televizi rovněž uvedl, že Teherán vzkázal vyjednávačům, že USA musí napravit chyby a ctít své závazky, aby Írán opět otevřel Hormuzský průliv klíčový pro přepravu ropy a plynu.

Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu
Donald Trump

Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku, kterou na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán a která si vyžádala tisíce životů, především v Íránu a Libanonu, a otřásla globální ekonomikou. Dokument počítal s obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy a plynu.

Začátkem července však došlo k obnovení bojů. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak tvrdí, že dohodu neplnily Spojené státy.

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Některé země jako Pákistán či Omán se snaží zprostředkovat ukončení konfliktu, přímá jednání USA s Íránem však v současnosti neprobíhají.

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