Část států v USA už sčítá, Američané rozhodují o Kongresu

Lidé ve Spojených státech volí nové složení Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Hlasování do Kongresu může republikány připravit o většinu v obou komorách a prakticky tak zastavit legislativní agendu prezidenta Donalda Trumpa. Američané vybírají také 39 guvernérů, rozhodují i v řadě státních a místních hlasování. Některé volební místnosti se už uzavřely, zpravodajské agentury přinášejí první projekce výsledků.
V částech Vermontu mohli jít lidé volit už od 5:00 místního času (11:00 SEČ). Postupně se volební místnosti otevíraly v dalších státech, jako poslední mohli začít hlasovat voliči na Havaji v 7:00 místního času (18:00 SEČ). Hlasování skončí uzavřením posledních volebních místností ve středu v 7:00 SEČ na Aljašce na severozápadě země s více než 340 miliony obyvatel.
Volební místnosti se začaly zavírat v Indianě a Kentucky v úterý 18:00 místního času (o půlnoci na středu SEČ). Zhruba o hodinu později se volební místnosti uzavřely na Floridě, v Georgii, Jižní Karolíně, ve Vermontu, Virginii a New Hampshiru. Většina volebních místností zůstane otevřena ještě několik hodin, jelikož hlasování postupně končí od východu na západ podle časových pásem.
Úderem druhé hodiny ranní SEČ se uzavřely volební místnosti v Pensylvánii, Michiganu, New Jersey, Massachusetts, Maine nebo většině Texasu.
Agentura AP po jedné hodině ranní ve své projekci napsala o prvním zvoleném senátorovi, demokrat Mark Warner podle ní obhájil křeslo za stát Virginie, když porazil republikána Berta Mizusawu. Další projekce pak předpovídá obhajobu mandátu demokratického senátora za Georgii Jona Ossoffa, jehož vyzýval republikán Mike Collins.
Později predikce předpovídaly zisk mandátu pro demokratické senátory za Rhode Island, New Jersey, Massachusetts, Illinois a Delaware. Podle projekce stanice Fox News získal senátorské křeslo za New Hampshire Chris Pappas. Severní Karolínu by měl v Senátu reprezentovat Roy Cooper, podle projekce jde o první křeslo, které demokraté převzali od republikánů. Trumpova strana k 2:30 SEČ v projekcích získala jediné senátní křeslo, a to na Floridě, kde obhájila Ashley Moodyová.
Bezpečnost během voleb
Ministerstvo spravedlnosti USA oznámilo, že vysílá tisíc volebních pozorovatelů do všech padesáti států, označilo to za „nejrozsáhlejší akci zaměřenou na monitorování voleb v dějinách“. Oproti volbám před čtyřmi lety je počet pozorovatelů podle agentury Reuters zhruba trojnásobný. Více než dvě třetiny míst, kam v úterý pozorovatelé zamířili, jsou podle analýzy agentury Reuters oblasti, kde v roce 2024 voliči hlasovali spíše pro demokratku Kamalu Harrisovou než pro republikána Trumpa. Demokraté plán resortu kritizovali s tím, že může jít o „zastrašování voličů“.
Naopak pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) poprvé za více než dvacet let pozvání na volby do Kongresu nedostali.
V okrese Westchester ve státě New York místní správa oznámila „problém s hlasovacími lístky, který znemožňuje elektronickým sčítacím zařízením přijímat lístky ve volebních místnostech v okrese“. Úřady nicméně voliče vyzvaly, aby k volbám přišli, a ujistily je, že sečten bude každý hlas.
„Ano, volit můžete i z vesmíru,“ napsal na síti X astronaut Anil Menon. On a jeho dva američtí kolegové vyplnili elektronické hlasovací lístky a bezpečně je odeslali volebním úředníkům, uvedl v krátkém videu.
Předčasně už podle zpravodajského serveru BBC News hlasovalo přes 58,6 milionu voličů.
Možná republikánská ztráta
Trumpovi republikáni zatím mají v Kongresu většinu, průzkumy však ukazovaly, že by demokraté měli ovládnout dolní komoru Kongresu a mají šanci získat i Senát. V dolní komoře mají teď republikáni většinu 218 ku 214 a v Senátu 53 ku 47. Sněmovna reprezentantů má celkem 435 křesel, dvě jsou však neobsazená a jeden kongresman je nezávislý.
Volby uprostřed funkčního období prezidenta, takzvané midterms, bývají do jisté míry referendem o jeho působení ve funkci a často vedou k oslabení prezidentské strany. V případě, že demokraté získají většinu ve Sněmovně reprezentantů, může to vést i k podání ústavní žaloby, tedy zahájení takzvaného impeachmentu.
Média a odborníci si opakovaně kladli otázku, jak osmdesátiletý republikán Trump naloží s případnou porážkou svého tábora. Do současnosti totiž odmítá uznat prohru z prezidentského klání v roce 2020, kdy ho porazil demokrat Joe Biden.
Trumpova administrativa se potýká s poklesem popularity, jehož příčinou jsou podle průzkumů především inflace a rostoucí ceny benzinu, potravin, bydlení či zdravotní péče, což si mnozí Američané spojují s válkou USA a Izraele proti Íránu. Podle demokratů ceny rostou i kvůli clům uplatňovaným Trumpem. Velkým tématem voleb je rovněž Trumpova protiimigrační politika a deportace přistěhovalců do třetích zemí.
Demokraté mají šanci nově získat senátorská křesla i ve státech, které byly dosud považovány za typicky republikánské, jako jsou Texas, Kansas nebo Aljaška. Současně ale chtějí uhájit senátorské křeslo v Michiganu, kde je očekáván těsný souboj.
Nově zvolený Kongres poprvé zasedne v lednu.
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