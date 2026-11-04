Demokrat Talarico zvítězí v Texasu, predikuje server

Demokratická strana ve volbách do Senátu získala už dvě křesla, která dříve patřila republikánům. Vyplývá to z projekce, podle níž by se novým senátorem za Texas měl stát James Talarico. Nového zástupce v Senátu bude mít podle CNN také Severní Karolína, kterou má zastupovat Roy Cooper. Ke 4:30 SEČ demokraté dle predikcí a dílčích výsledků mají 46 křesel, republikáni 37. K většině v horní komoře Kongresu je třeba 51 mandátů. Nejasné jsou zatím výsledky v devatenácti státech, v některých se stále hlasuje.
V Texasu podle predikcí serveru Decision Desk HQ, publikovaných po čtvrté hodině ranní SEČ, zvítězil demokrat James Talarico. Texaské senátní křeslo dosud drželi republikáni.
Cooper se stane prvním demokratem zvoleným do Senátu USA za Severní Karolínu od roku 2008, kdy uspěla Kay Haganová.
Ve státě, kde republikánský prezident Trump zvítězil třikrát za sebou, Cooper v průzkumech veřejného mínění i ve výběru finančních prostředků na kampaň soustavně vedl nad Michaelem Whatleym, bývalým předsedou Republikánského národního výboru. Whatley už Cooperovi zatelefonoval, uznal prohru a poblahopřál demokratickému kandidátovi k výhře.
Podle predikcí agentury AP by demokraté měli v těchto volbách prozatím získat celkem dvanáct křesel. Za Colorado by měl v Senátu usednout John Hickenlooper, Delaware by měl reprezentovat Chris Coons, Georgii pak Jon Ossoff. Křeslo za Illinois by měla obsadit Juliana Stratton, za Massachusetts Edward J. Markey, za New Hampshire Chris Pappas, za New Jersey Cory Booker.
Nové Mexiko by mělo mít senátora Bena R. Lujana, Rhode Island Jacka Reeda a Virginia Marka R. Warnera. Za Jižní Karolínu by nově měla v Senátu usednout demokratka Annie Andrewsová, jak vyplývá z projekce.
Naopak republikáni by dle predikcí ve 3:30 SEČ měli obhájit pět senátorských křesel – za Wyoming Harriet Hagemanová, za Západní Virginii Shelley Moore Capitoová, za Kentucky Andy Barr, za Floridu Ashley Moodyová, za Oklahomu Kevin Hern a za Arkansas Tom Cotton.
Dosud měli většinu v horní komoře Kongresu republikáni.