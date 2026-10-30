„Bitvu“ dvou aljašských Sullivanů o Senát spustili demokraté, píší NYT

Demokraté na Aljašce podnikli kroky k rozdělení republikánských hlasů. Tým pracovníků kvůli tomu sestavoval vhodnou volební listinu a přemlouval ke kandidatuře specifické lidi, napsal web The New York Times. O křeslo v horní komoře se teď v tomto státu USA uchází demokratka Mary Peltolaová, stávající republikánský senátor Dan S. Sullivan a další dva republikáni. Jedním z nich je učitel v důchodu Dan J. Sullivan Jr., který se u strany registroval jen krátce před svou kandidaturou.
„Aljašští voliči to musí vědět,“ řekla bývalá vedoucí volební kampaně demokratky Peltolaové a její dlouholetá spolupracovnice Elisa Riosová, která byla v srpnu v rámci personálních změn propuštěna. „Objevilo se mnoho spekulací a voliči by při svém rozhodování měli mít k dispozici ucelený obraz situace,“ dodala pro NYT.
Během uplynulých dvou měsíců deník zpracoval rozhovory s dvanácti lidmi, kteří se podíleli na plánu demokratů na cílené sestavení volební listiny, byli o něm informování nebo byli mezi potenciálními kandidáty, o jejichž získání se demokratická kampaň pokoušela. NYT rovněž získal desítky textových zpráv, které obsahovaly aktuální informace o postupu daného plánu.
Aljaška je jedním ze států, jejichž volební výsledky mohou být klíčové pro nové rozložení sil mezi demokraty a republikány v Senátu.
Hledá se Dan Sullivan
Loni v létě obdržel pracovník kampaně Peltolaové pokyny od svých nadřízených, aby našel na Aljašce co nejvíce lidí jménem Dan Sullivan.
Zároveň během tohoto roku pracovníci Výboru pro senátní kampaň Demokratické strany (DSCC) představili Riosové a dalším členům volebního štábu zkušeného demokratického politického pracovníka jménem Jerid Kurtz, který pochází z Ohia. Ten se nechal uvést jako specialista na taktiky tajného hlasování, popsala Riosová.
Na začátku roku 2026 Kurtz sdělil skupině lidí, která pracovala na sestavení volební listiny, že navázal kontakt s jedním z Danů Sullivanů, který žije v malé vesničce Petersburg. Kurtz popsal, že dotyčný je ochotný kandidovat, tvrdí Riosová.
Podle ní Kurtz prohlásil, že Sullivan nesnáší Trumpa, nemá zájem stát se politikem, ale bude kandidovat, pokud to pomůže Peltolaové, kterou „má v oblibě“.
Sullivan Jr. trvá na tom, že do volebního klání vstoupil z vlastní vůle a odmítl reagovat na žádosti NYT o komentář.
Jsem Zane. Chcete kandidovat do Senátu?
Shánění Sullivanů ovšem nebylo jediným krokem. Matthew Salisbury z aljašského největšího města Anchorage uvedl, že loni v prosinci mu volalo neznámé číslo s předvolbou z Ohia.
Volající se představil pouze jako Zane, příjmení prý neuvedl – a zeptal se ho, zda by zvážil kandidaturu do Senátu, vzpomíná Salisbury, který se kdysi ucházel o místo ve Sněmovně reprezentantů. Volající se s ním chtěl sejít osobně.
Nad pivem v irské hospodě na něj pak prý muž naléhal, aby kandidoval. Říkal, že hledá nezávisle smýšlející kandidáty a že by jeho sponzoři Salisburyho podpořili finančně z externích zdrojů. Nikdy ale neposkytl bližší podrobnosti o svém pozadí ani politické straně a nechtěl prozradit, kdo tuto kampaň financuje.
„Nejsem naivní,“ nechal se slyšet Salisbury, který kandidaturu odmítl. „Uvědomoval jsem si, že to nedělají kvůli mně,“ dodal. Na fotografii následně identifikoval Kurtze jako muže, který si říkal Zane.
„Jsem hrdý, že jste odstoupil“
Z aljašských primárek postupují do senátních voleb čtyři nejúspěšnější kandidáti bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Letos se to povedlo oběma Sullivanům, Peltolaové, ale i dalšímu demokratovi. Progresivní politik David Leslie brzo čelil výzvám vlastní strany, aby z klání odstoupil.
Jedním z těch, kdo ho přesvědčovali, byl podle Leslieho i Jerid Kurtz, který se s ním sešel osobně v kavárně ve Fairbanksu, jak uvedla osoba obeznámená s tímto setkáním. Leslie následně souhlasil, že odstoupí.
„Jsem opravdu hrdý na to, jak jste se dnes rozhodl,“ napsal Kurtz Lesliemu v den, kdy oznámil stažení své kandidatury. To otevřelo cestu do Senátu dalšímu republikánovi Geraldu Heikesovi, který pracuje jako dodavatel sádrokartonových konstrukcí.
Agitace „chlápka ze Středozápadu“
Ke kandidatuře do Senátu ho na jaře přemluvil „nějaký chlápek ze Středozápadu“. Tento muž, jehož jméno si Heikes nepamatoval, ho nejprve kontaktoval telefonicky a poté se s ním setkal osobně v jeho rodném městě Palmer na Aljašce, sdělil Heikes v rozhovoru pro NYT.
„Řekl mi: ‚Hele, jestli se přihlásíš do senátních voleb, tak tě podpoříme – nemůžeme ti dát peníze ani nic jiného, ale zařídíme, aby se ti dařilo‘,“ přiblížil Heikes. Podle něj se daný muž nicméně Kurtzovi nepodobal.
V březnu se pracovníci volebního štábu Peltolaové sešli s Jimem Lottsfeldtem, který spolupracuje se super PACy spojenými s Peltolaovou. Ten souhlasil, že bude podporovat kandidáty do Senátu s malou šancí na úspěch pomocí externích finančních prostředků, uvedla Riosová, která se schůzek účastnila.
Z federálních dokumentů nového super PACu Alaska Values (Aljašské hodnoty), který podporuje Heikese, vyplývá, že Lottsfeldt v říjnu požádal aljašské rozhlasové stanice o reklamní čas.
Lottsfeldt nicméně popřel, že by o plánu demokratů na cílené sestavení volební listiny cokoli věděl nebo se na něm podílel. Dodal, že Riosová je zdrojem „informací zaměřených proti Mary Peltolaové, které často nejsou pravdivé“.
„Našeho přítele si všímají“
Spolupracovníci Peltolaové se občas obávali, že by se Kurtzovy aktivity mohly dostat na veřejnost, například když na svůj instagramový účet přidal fotografii z letiště v Anchorage. „Slyšel jsem, že si našeho přítele ve státě všimli,“ napsal pracovník kampaně Peltolaové Anton McParland v lednové textové zprávě. „Prověříme to,“ odpověděl ředitel kampaní DSCC Andrew Piatt.
Peltolaová se na projektu přímo nepodílela, uvedla Riosová, ale „rozhodně o něm věděla“. „Chci jen uvést věci na pravou míru. Kromě sebe a současného držitele senátorského křesla jsem o žádných dalších kandidátech na volebním lístku nic nevěděla,“ řekla nicméně Peltolaová ve čtvrtek večer svým příznivcům na setkání v aljašském hlavním městě Juneau. „Nemám zájem oklamat voliče,“ dodala demokratická kandidátka.
„Kampaň Alaskans for Mary nemá nic společného s žádnou ze Sullivanových kampaní a do volebního klání nepřibrala žádné kandidáty,“ vyjádřila se kampaň Peltolaové. DSCC uvedlo, že se „nijak nepodílelo“ na kandidatuře Sullivana Jr. „ani žádného jiného republikánského kandidáta“.
Podle záznamů Federální volební komise super PAC s názvem 49th State PAC, který podporuje Peltolaovou, letos na podzim zaplatil společnosti Wingspan Strategies, jejíž spolumajitelem je Kurtz, částku přibližně 87 tisíc dolarů (1,8 milionu korun). Tento PAC prohlašuje, že „nikdy nenajal ani neplatil Jerida Kurtze za poskytování jakýchkoliv služeb“.
Kurtz na opakované žádosti NYT o komentář nereagoval. V posledních dnech skryl svůj profil na síti LinkedIn před veřejností a nastavil svůj účet na síti X jako soukromý.
Republikáni podporovali demokrata, i když kandidoval z vězení
Aljašský volební systém umožňuje obzvláště snadno zařadit na volební lístek kandidáty, kteří mají za cíl rozptýlit hlasy. Toho už dříve využili i republikáni. Když se Peltolaová před dvěma lety ucházela o znovuzvolení do Sněmovny reprezentantů, tak republikáni podporovali setrvání jiného demokratického kandidáta na volební listině, i když vedl svou kampaň z newyorské věznice.
Jakmile v aktuální předvolební kampani Sullivan Jr. vstoupil do souboje o senátorské křeslo, tak ho republikáni označili za „nastrčeného kandidáta demokratů“. Ale nebyli schopni to prokázat. Pokusili se ho vyškrtnout z volebního lístku s argumentem, že nekandiduje „v dobré víře“. Poukazovali na to, že se zaregistroval jako republikán jen těsně před uplynutím lhůty pro podání kandidatury.
V červnu Nejvyšší soud Aljašky tento argument zamítl a rozhodl, že ani ve státním právu, ani v Ústavě Spojených států neexistuje žádný důvod pro vyřazení Sullivana Jr. z volební listiny. Toto rozhodnutí pracovníci DSCC společně s lidmi z volebního štábu Peltolaové oslavovali.
„Ten druhý Dan vyhrál, bude na volebním lístku,“ napsala zaměstnankyně DSCC Shelbi Danticová v interním skupinovém chatu. Tři lidé – dva spolupracovníci Peltolaové a jeden zaměstnanec DSCC – na to reagovali emotikonem srdíček.
Žaloba na výsledek voleb, které ještě neproběhly
Americké ministerstvo spravedlnosti navíc nedávno podalo žalobu, v níž žádá preventivní zablokování certifikace výsledků voleb na Aljašce v případě, že nynější senátor Dan S. Sillivan prohraje malým rozdílem hlasů.
Na konci října republikánský guvernér Aljašky Mike Dunleavy nařídil státnímu ministerstvu veřejné bezpečnosti, aby prošetřilo údajnou snahu demokratů najít protikandidáta se stejným jménem jako má republikánský senátor Dan S. Sullivan, napsal server Politico.
Dunleavy – u nějž se spekuluje, že zvažuje vlastní kandidaturu do Senátu za dva roky – ve čtvrtek na sociálních sítích napsal, že nařizuje ministerstvu, „aby prošetřilo, zda tento plán porušil zákony Aljašky a zda jsou opodstatněná trestní obvinění nebo občanskoprávní žaloba“.
Zjištění NYT vyvolalo útoky ze strany republikánů, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Ten na své síti Truth Social prohlásil, že současný senátor Dan S. Sullivan „by měl mít možnost kandidovat, aniž by na volebním lístku figurovala Mary Peltolaová nebo FALEŠNÝ Dan Sullivan“.
Generální prokurátor a ministr spravedlnosti Todd Blanche ve středu naznačil, že federální vláda by mohla podniknout další kroky. „Očekávám, že se tento týden od ministerstva spravedlnosti dozvíte více, jakmile získáme další informace,“ avizoval Blanche ve vysílání konzervativní stanice Fox News.
Zdá se však, že uznal, že vznesení obvinění v tomto případě by bylo novinkou. Na otázku, zda bylo takové jednání nezákonné, Blanche odpověděl nejprve: „Rozhodně,“ a pak se opravil na: „Určitě by mělo být“.