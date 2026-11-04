První muslimský senátor USA. V Michiganu vyhrál El-Sayed, ukazují projekce

Levicový demokrat Abdul El-Sayed získal senátorské křeslo v ostře sledovaném souboji ve státě Michigan a stává se prvním muslimským senátorem Spojených států. Uvádí to projekce Fox News či AP. Porazil republikána Mikea Rogerse, spojence prezidenta Donalda Trumpa.
El-Sayed, který patří k progresivnímu levicovému křídlu demokratů, v kampani kritizoval Izrael a musel opakovaně odmítat tvrzení, že by byl členem Muslimského bratrstva, což o něm uváděla některá média a pravicoví politici. Trump jej označoval za džihádistu.
„Michigane, dokázali jsme to,“ řekl jásajícím voličům El-Sayed v době, kdy bylo sečteno necelých osmdesát procent hlasů. Syn egyptských přistěhovalců slibuje voličům například to, že bude bojovat za zdravotní péči dostupnou pro všechny, což je v USA téma zásadně rozdělující levici a pravici.
Podle analýzy televize CNN se El-Sayedovi podařilo získat v klíčových oblastech jako Detroit větší procento voličů, než před dvěma lety neúspěšné prezidentské kandidátce demokratů Kamale Harrisové. Předloni v Michiganu zvítězil Trump, americká média se však shodují v tom, že v úterních volbách obyvatelé státu stejně jako dalších částí USA dali najevo nespokojenost s dvěma roky jeho vládnutí poznamenaného růstem cen a nepopulární válkou s Íránem.
Analytici poukazují na to, že El-Sayedův úspěch může posílit progresivní křídlo demokratů dva roky před prezidentskými volbami, pro něž zatím strana nemá favorizovaného kandidáta. Umírnění demokraté se přitom obávají, že příliš levicové směřování strany může nahrát republikánům v souboji o nevyhraněné voliče.
V závěru kampaně se El-Sayed musel vyrovnat s nezvyklým rozhodnutím své stranické kolegyně, kterou porazil v primárkách. Přední demokratická zákonodárkyně Haley Stevensová, která El-Sayeda kritizovala například kvůli jeho postoji k Izraeli, totiž podpořila republikána Rogerse.
El-Sayedův volební tým informoval, že se mu ihned po tomto kroku podařilo získat od stoupenců nejvíce finančních příspěvků během jediného dne za celou kampaň.