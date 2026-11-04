Republikáni dle predikcí přijdou o většinu ve Sněmovně reprezentantů

Republikáni amerického prezidenta Donalda Trumpa podle prognóz ztratili svou většinu ve Sněmovně reprezentantů. Kontrolu nad dolní komorou Kongresu převezmou demokraté, uvádějí americké televizní stanice CNN a NBC News. Lídr dosavadní demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries by se tak mohl stát jejím prvním černošským předsedou, poznamenala CNN.
Demokratům se k 5:00 SEČ podařilo získat 132 mandátů z 218, které jsou potřeba k většině v dolní komoře Kongresu, jež má dohromady 435 křesel. Strana zatím dle projekce AP získala sedm křesel, která dosud drželi republikánští kongresmani. Republikáni dosud získali 77 křesel.
CNN v noci na středu SEČ napsala s odkazem na dva seniorní demokraty, že strana předpokládá, že je na cestě k zisku nejméně 230 křesel. Za určitých okolností jeden ze zdrojů odhaduje téměř 240 mandátů. Republikánské zdroje dle CNN odmítly komentovat demokratické zisky s tím, že je příliš brzy.
Demokratům se podařilo získat mandát například v šestém obvodu v Kentucky. V tomto obvodu před dvěma lety Donald Trump v prezidentských volbách zvítězil rozdílem patnácti procentních bodů.
Díky většině ve Sněmovně reprezentantů mohou demokraté od ledna, kdy se poprvé sejde nově zvolený Kongres, zahájit rozsáhlá vyšetřování namířená proti prezidentovi. Demokraté mají už delší dobu v hledáčku řadu témat: například podnikatelské aktivity Trumpovy rodiny, místy tragické zásahy imigračních agentů při raziích proti migrantům nebo Trumpovy sporné renovační a stavební projekty v hlavním městě Washingtonu.
Dosud drželi většinu v dolní komoře Kongresu republikáni: