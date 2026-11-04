Modrání Texasu. Ve volbách získali demokraté senátora i guvernérku

Podle odhadů médií zvítězil v Texasu ve volbách do Senátu USA James Talarico. Porazil tak republikána Kena Paxtona podporovaného prezidentem Donaldem Trumpem. Skončila tím série porážek demokratů v celém státě, která trvala 32 let. Demokraté navíc získali křeslo guvernéra. Republikánský guvernér Texasu Greg Abbott, který byl ve funkci již tři volební období, podle předběžných odhadů prohrál s demokratkou Ginou Hinojosaovou.
Jedná se o pozoruhodný průlom demokratů ve státě, kde dlouhodobě dominují republikáni, napsala agentura Reuters. Trump v roce 2024 zvítězil v tomto státě s náskokem čtrnácti procentních bodů.
Talarico je bývalý učitel a student teologie, který je označován za novou naději texaských demokratů. Proslul jako obratný řečník, jenž svou křesťanskou víru spojuje s progresivní politikou a bojem za kvalitnější veřejné školství. V konzervativním Texasu oslovoval i republikány jazykem křesťanské víry a kritikou stranického rozdělování.
Talarico, který už čtyřikrát zasedal ve státním zákonodárném sboru a je jeden z nejúspěšnějších senátních fundraiserů v zemi, byl zpočátku považován za outsidera, a to už proti bývalému demokratickému členovi Sněmovny reprezentantů Colinu Allredovi. Ten kandidoval do Senátu už v roce 2024 a chtěl i letos, ale nakonec se z boje o Senát stáhl, aby se znovu ucházel o místo ve sněmovně. V boji o demokratickou nominaci Talarico následně porazil členku Sněmovny reprezentantů Jasmine Crockettovou.
V konečném volebním souboji pak Talaricovi pomohlo také to, že kandidoval proti slabému republikánskému protivníkovi Paxtonovi, který je od ledna 2015 generálním prokurátorem Texasu, podotýká CNN. Paxton byl totiž zatížen řadou kontroverzí, včetně toho, že jeho manželka podala žádost o rozvod z „biblických důvodů“.
Paxton byl v roce 2015 navíc obžalován z podvodu s cennými papíry a v roce 2023 na něj Sněmovna reprezentantů státu Texas uvalila ústavní žalobu, takzvaný impeachment, ačkoli ho horní komora texaského zákonodárného sboru později zprostila obvinění. V roce 2024 uzavřel dohodu s prokuraturou o zaplacení odškodného obětem v případu podvodu, čímž se vyhnul soudnímu procesu.
Paxton využil své funkce generálního prokurátora k tomu, aby více než stokrát podal žalobu na administrativu bývalého prezidenta Joea Bidena.
Rekordní suma za mizivý výsledek
Republikáni utratili více než 316 milionů dolarů (téměř 6,85 miliardy korun), aby si texaský mandát v horní komoře udrželi. Dosavadní republikánský senátor John Cornyn byl vyřazen v druhém kole primárek poté, co Trump podpořil Paxtona. Republikánští lídři však považovali Cornyna za silnějšího kandidáta.
Nejvýraznějším donorem se stal miliardář a šéf společnosti SpaceX Elon Musk, který letos republikánům poskytl více než 442 milionů dolarů (asi 9,65 miliardy korun). Svou pozornost upřel především na Texas, kde sídlí jeho firmy.
Muskova organizace America PAC v minulém čtvrtletí utratila miliony dolarů na digitální komunikaci i letákovou kampaň namířenou proti Talaricovi a další tisíce dolarů za politický marketing na podporu Paxtona. Záznamy zároveň ukazují, že Musk daroval dalších deset milionů dolarů (asi 218 milionů korun) organizaci Lone Star Liberty PAC, která Paxtona primárně podporuje.
Nejbohatší člověk planety Musk v reakci na jejich jasnou porážku na X napsal, že zřejmě tentokrát nefungovaly jeho vesmírné lasery pro zasahování do voleb. Jak poznamenává server Axios, ještě nikdy nikdo neutratil tolik jako Musk s tak mizivým výsledkem.
Republikáni měli před úterními volbami v Senátu většinu v poměru 53 ku 47, přičemž demokraté potřebovali získat čistý přírůstek čtyř křesel, aby nad komorou převzali kontrolu. Podle dosavadních výsledků budou mít více.
První latinskoamerická guvernérka Texasu
V případě guvernérského postu, současný republikánský šéf Texasu Abbott, který byl ve funkci již tři volební období, podle předběžných odhadů prohrál s demokratkou Hinojosaovou. Přitom od roku 1994 nezískal v Texasu žádný demokrat celostátní úřad.
Hinojosaová, dosavadní poslankyně texaského státního parlamentu, se tak zřejmě stane také první latinskoamerickou guvernérkou v historii tohoto státu.
Hinojosaová se ukázala jako nečekaná soupeřka jednoho z nejznámějších a finančně nejlépe zajištěných republikánských guvernérů v zemi, uvedla Reuters. Podle deníku Texas Tribune vynaložil Abbott na kampaň téměř osmkrát více prostředků než jeho soupeřka.
Demokraté zpočátku považovali souboj o guvernérské křeslo v Texasu za prohraný a měli potíže najít kandidáta, který by byl ochoten se Abbottovi postavit.