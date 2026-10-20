Do volebního boje v Texasu promlouvá i spor o barbecue

V Texasu začalo předčasné hlasování do kongresových voleb. Druhý největší a zároveň druhý nejbohatší stát USA dlouhé dekády ovládají republikáni. Průzkumy ale tentokrát předpovídají těsný souboj, hlavně o křeslo senátora. O něj se utkají za republikány úřadující generální prokurátor Texasu Ken Paxton, jenž za sebou táhne stín vyšetřování kvůli podezření z korupce, a demokratický člen texaské Sněmovny reprezentantů James Talarico. Toho protistrana osočuje, že ohrožuje samotnou podstatu státu – svobodné barbecue. Před lety totiž řekl, že pro minimalizaci změny klimatu je potřeba snížit spotřebu masa.
VideoDo volebního boje v Texasu promlouvá i spor o barbecue
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