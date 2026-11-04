Trump protlačil své kandidáty, volby odhalily limity jeho moci, píše Reuters


před 2 hhodinami|Zdroj: Reuters

Americký prezident Donald Trump žádal voliče, aby předstírali, že je na kandidátce on sám, a v některých z nejvýznamnějších senátních soubojů v zemi včetně Severní a Jižní Karolíny a Texasu, osobně vybíral republikánské kandidáty, píše agentura Reuters. Američané je však odmítli a demokraté nyní přeberou kontrolu nad Senátem. Ukázaly se tak limity Trumpovy moci, míní agentura.

Trump strávil více než desetiletí přetvářením Republikánské strany kolem svého hnutí MAGA
(Make America Great Again – Učiňme Ameriku znovu skvělou), kdy diktoval podobu primárek a odsouval stranou konzervativní osobnosti, které považoval za nedostatečně loajální nebo neztotožněné s jeho vizí.

Prezident USA opakovaně upřednostňoval loajalisty a ideologické spojence před zavedenými republikány se silnějšími vazbami ve svých státech a osvědčenými volebními výsledky. Vsadil na to, že jeho podpora dokáže překonat jejich politické slabiny. Výsledky úterních voleb však ukázaly, že nedokázal přesvědčit širší voličskou obec, aby jeho výběr podpořila, píše Reuters.

Demokraté získali většinu v Senátu
Demokratický kandidát James Talarico

Jedno z nejvíce šokujících odmítnutí přišlo v Jižní Karolíně, která nezvolila demokratického senátora od roku 1998 – a Trump tam předloni zvítězil o osmnáct procentních bodů, podotýká Reuters.

Šéf Bílého domu zde podpořil Darline Grahamovou, sestru zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. Křeslo však v překvapivém zvratu získala demokratka Annie Andrewsová. V Severní Karolíně Trump podpořil bývalého představitele republikánské celonárodní kampaně Michaela Whatleyho, který nicméně utrpěl drtivou porážku od bývalého demokratického guvernéra Roye Coopera.

Zásah v Texasu

V Texasu prezident zasáhl do chaotických republikánských primárek, aby podpořil skandály opředeného generálního prokurátora Kena Paxtona na úkor senátora Johna Cornyna – Trumpova spojence, kterého někteří v straně považovali za bezpečnější volbu.

Demokrat James Talarico si pak v úterý večer došel pro hladké vítězství a zajistil demokratům křeslo, které strana nezískala v tomto státě USA od roku 1988.

Bývalý kongresman Mike Rogers, Trumpův favorit v Michiganu, podle projekce televize Fox News či AP prohrál s levicovým demokratem Abdulem El-Sayedem. Ten se tak stane prvním muslimem v americkém Senátu.

První muslimský senátor USA. V Michiganu vyhrál El-Sayed, ukazují projekce
Abdul El-Sayed

Přítěž pro republikány

Podle průzkumů veřejného mínění Reuters/Ipsos byla Trumpova popularita před úterním hlasováním nižší než bezprostředně po útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. To posílilo obavy mezi republikány, že se prezident stal pro stranu spíše přítěží.

„Tohle je Trumpovo zemětřesení,“ řekl Reuters Doug Heye, zkušený republikánský stratég, a poukázal na frustraci voličů z vysokých cen způsobených cly a válkou v Íránu. „Trump strávil celý rok tím, že voličům říkal, co je důležité pro něj, nikoli pro ně,“ podotkl expert.

S průběžnými výsledky voleb si šéf Bílého domu zachoval vzdorovitý tón, upozornil Reuters. „Já na kandidátce NEBYL, a kdybych byl, VYHRÁLI BYCHOM DRTIVÝM VÍTĚZSTVÍM!“ napsal prezident v úterý večer na sociální sítě.

Trump řekl, že je ochoten uznat výsledky voleb
Americký prezident Donald Trump

Jeden z představitelů Bílého domu, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že Trump „odvedl lepší práci při propagaci mnoha kandidátů na volebních lístcích, než samotní kandidáti“.

Další vysoce postavený představitel Bílého domu pak agentuře Reuters sdělil, že administrativa měla již před šesti týdny k dispozici data z průzkumů, která ukazovala, že republikáni ztratí Sněmovnu reprezentantů i Senát. Trump proto zahájil měsíční celostátní kampaň, aby se pokusil nepříznivé vyhlídky republikánů zvrátit.

Ztráta „jistých křesel“

Nezávislý analytik a univerzitní profesor Thomas Kahn si myslí, že prezidentův zásah do texaských republikánských primárek stál jeho stranu „jisté křeslo“. Argumentoval tím, že nominace senátora Johna Cornyna „by pro republikány znamenala jasné a snadné vítězství“.

Severní Karolína byla dle Kahna dalším jasným příkladem. Dosavadní republikánský senátor Thom Tillis minulý rok oznámil, že se nebude ucházet o znovuzvolení po veřejné roztržce s Trumpem. Ten pohrozil, že proti němu v primárkách podpoří vyzyvatele poté, co se Tillis ohradil proti škrtům v programu Medicaid v prezidentově zákoně o daních a výdajích. „To křeslo (Trump) v podstatě daroval demokratům,“ řekl Kahn. „Roy Cooper by nekandidoval, kdyby se Thom Tillis ucházel o znovuzvolení,“ dodal.

Republikáni dle predikcí přijdou o většinu ve Sněmovně reprezentantů
Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries během volební noci (4. 11. 2026)

Bývalý republikánský guvernér Severní Karolíny Pat McCrory uvedl, že Trumpovy zásahy do stranických primárek rozdělily republikány „v jednom státě za druhým“. V Jižní Karolíně se dle McCroryho prezident postavil proti dvěma místním kongresmanům, což byl boj, který „stranu skutečně rozdělil“ – podle něj šlo o příklad hlavy státu, která plýtvá svým politickým kapitálem proti vlastním lidem.

McCroryho nejostřejší kritika směřovala k Trumpovu vztahu s voliči, kteří tvořili jeho koalici. „Myslím, že největší předností prezidenta Trumpa bylo, že dokázal najít společnou řeč s lidmi z dělnické třídy,“ poznamenal McCrory. „Tuto schopnost ztratil. Pro dobro země by ji měl raději znovu získat,“ dodal.

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