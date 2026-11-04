Administrativa USA se po volbách nemění, zní z Berlína a Paříže. Babiš čeká paralýzu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Na výsledky amerických voleb reagují i světoví lídři. Německý ministr obrany Boris Pistorius podotýká, že americká administrativa zůstává po volbách stejná a Berlín s ní bude dál spolupracovat. Francouzský ministr financí Roland Lescure upozornil, že americký prezident Donald Trump bude nadále řídit zahraniční politiku své země. Podle šéfa španělské vlády Pedra Sáncheze americká společnost hlasovala proti nenávisti, privilegiím elit i politice, kvůli které lidé chudnou. Český premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že vítězství demokratů je obrovské a očekává paralýzu.

Pistorius ve středu pogratuloval demokratům k „historickému vítězství“ v Kongresu. Zároveň poznamenal, že americká administrativa zůstane stejná a Berlín s ní bude i nadále s plnou důvěrou spolupracovat.

Sociálnědemokratický spolkový ministr obrany, který hovořil na Berlínské bezpečnostní konferenci, dodal, že neví, jaké plány má prezident Trump pro blízkou budoucnost, ale že Berlín bude jednat jak s demokraty, tak s republikány.

Francouzský ministr financí Lescure uvedl, že prezident Trump má i po porážce Republikánské strany ve volbách v polovině jeho mandátu nadále pod kontrolou zahraniční politiku, přičemž jeho kroky jsou nepředvídatelné.

Lescure v rozhovoru s francouzskou televizní stanicí BFM vyjádřil naději, že se Trump „rozhodne povznést nad půtky a uzná, že jsou nutné změny, zejména pokud jde o ceny pohonných hmot, které mají přímý dopad na občany“, a že omezí své mezinárodní angažmá. „Upřímně řečeno, je to věc, kterou budeme muset v nadcházejících dnech bedlivě sledovat,“ dodal Lescure.

Demokraté získali většinu v Senátu
Demokratický kandidát James Talarico

Španělský levicový premiér Sánchez uvedl, že americká společnost v úterý hlasovala proti politice, kvůli které lidé chudnou. „Proti nenávisti. Proti machismu. Proti popírání klimatických změn a proti privilegiím elit,“ dodal na X s tím, že výsledek kongresových voleb v USA znamená globální neúspěch pro krajní pravici.

Sánchezova vláda se v poslední době s Trumpovou administrativou opakovaně střetávala kvůli výdajům na obranu či válce USA proti Íránu. Trump dokonce Španělsku pohrozil cly a navrhl, aby NATO zvážilo jeho vyloučení.

Demokraté podle projekcí v úterních volbách ovládli Sněmovnu reprezentantů i Senát a budou tak mít většinu v obou komorách Kongresu. Trump uvedl, že je ochoten výsledky voleb uznat.

Babiš mluví o obrovském vítězství demokratů i paralýze

„Dopadlo to, jak se očekávalo, i když samozřejmě to vítězství demokratů je obrovské. Dokonce padla i bašta republikánů Texas, na některých místech získali demokraté pozice po desítkách let,“ všímá si český premiér Babiš.

Znamená to podle něj, že do konce Trumpova mandátu to bude samý impeachment, tedy podávání ústavních žalob, a veto. „A určitá paralýza,“ míní.

Trump si však podle Babiše určitě bude dělat, co chce. „Doufejme, že se konečně vrátí ke slibu, že ukončí válku na Ukrajině a ukončí konflikt v Hormuzském průlivu,“ uvedl.

Republikáni přijdou o většinu ve Sněmovně reprezentantů
Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries během volební noci (4. 11. 2026)

Podle předsedů českých opozičních stran volby ukázaly, že američtí voliči nejsou příliš spokojeni s politikou prezidenta Trumpa a že silácká gesta a marketing nestačí. „Populismus má datum spotřeby. Můžou chvíli křičet, urážet soupeře a slibovat zázraky, ale když nepřijdou reálné výsledky, lidé vystaví účet. Silácká gesta a marketing nestačí – platí to za oceánem i u nás,“ uvedl k výsledkům voleb šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

„I když výsledek odpovídá dlouhodobým trendům, vysoké ceny, překotná zahraniční politika, odklon od pomoci Ukrajině a komplikované vztahy se spojenci v NATO se staly problémem pro dostatečné množství Američanů,“ uvedl lídr ODS Martin Kupka.

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Politické komentáře k výsledkům amerických voleb

Republikány nyní podle šéfa ODS čeká zásadní úkol, a to do dvou let najít nového silného prezidentského kandidáta. „Který nabídne Americe vizi úspěšné, předvídatelné a pevně demokraticky ukotvené země, jež bude posilovat euroatlantické vazby a NATO,“ dodal.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib považuje naprosté odmítnutí posledních dvou let politiky Trumpa ze strany amerických voličů za dobrou zprávu pro svět. „Zbytečné války, uměle vyvolaná inflace a hraní do karet (ruskému vůdci Vladimiru) Putinovi musí skončit,“ uvedl na síti X.

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil výsledek voleb za velkou, krásnou a naprosto zaslouženou porážku amerického prezidenta. „Trump chtěl udělat Ameriku znovu velkou. Místo toho přivedl republikány k historickému debaklu. Demokraté vítězí i v Kansasu, Texasu a Jižní Karolíně, kde to ještě nedávno znělo jako sci-fi, asi jako kdyby se lední medvědi začali opalovat na Sahaře,“ napsal na síti X.

Zahraniční média píší o hororu pro Trumpa a jatkách pro republikány

Podle argentinského listu La Nación přinesly klíčové volby do Kongresu Trumpovi večer jako z noční můry. „Demokraté vyrvali republikánům většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů, což pro prezidenta představuje tvrdou ránu s nedozírnými důsledky,“ píše deník, podle něhož to zásadně poznamená poslední dva roky osmdesátiletého politika v Bílém domě.

„Pro republikány to byla vyložená jatka, tvrdé potrestání amerického prezidenta a historický večer,“ hodnotí španělský list El País, podle něhož demokraté Trumpovi vrátili úder plnou silou – jako bojovník, který se po porážce znovu zvedl ze země. Deník tak zřejmě narážel na to, že demokraté vyhráli i v řadě států, které patří k republikánským baštám, v nichž Trump ještě v prezidentských volbách v roce 2024 jasně zvítězil.

Trump protlačil své kandidáty, volby odhalily limity jeho moci, píše Reuters
Prezident Donald Trump s republikánským kandidátem Michaelem Whatleym

„Modré tsunami smetlo republikány, ponížilo prezidenta Trumpa a vlilo Americe novou krev do žil,“ konstatuje zase italský list La Stampa, který píše také o jednoznačném a drtivém výsledku, díky němuž demokraté ovládnou obě komory amerického parlamentu. Ve Sněmovně reprezentantů by podle odhadů amerických médií mohli mít kolem 258 křesel a v Senátu 54.

„Trump skutečně směřoval k historickému debaklu, který si může přičíst výhradně sám sobě. Tématem, které voliče trápilo nejvíce, totiž byla inflace, kterou vyvolala a dále přiživovala válka s Íránem. Odpovědnost za nespokojenost proto leží přímo na šéfovi Bílého domu a jeho rozhodnutích,“ je přesvědčen další italský deník La Repubblica.

Nyní je podle španělského listu La Vanguardia velkou otázkou, jakého Trumpa uvidí svět po této drtivé porážce. „Mezinárodní situace se stala tak nestabilní, že by Trump v příštích dvou letech svého funkčního období mohl vyvolat katastrofu. Uvidíme, jak ho tato tvrdá porážka emocionálně ovlivní. Zbývají dva roky mezi válkou a mírem,“ míní deník.

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