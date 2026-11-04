Trump řekl, že přijme výsledky voleb


4. 11. 2026Aktualizovánopřed 50 mminutami|Zdroj: The New York Times, Reuters

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že výsledky voleb do Kongresu přijme a je připraven spolupracovat s demokraty, píše list The New York Times (NYT). Porážku republikánů zdůvodnil tím, že jeho jméno nebylo na volebním lístku. Uvedl také, že v porážce republikánů sehrála určitou roli i válka proti Íránu.

„Jsem zcela ochoten přijmout výsledky voleb,“ řekl Trump v rozhovoru pro NYT. „Budeme spolupracovat s demokraty a těšíme se na spolupráci s nimi. Pravděpodobně se nějak domluvíme,“ doplnil americký prezident.

V rozhovoru pro Fox News Trump uvedl, že demokraté odvedli dobrou práci, teď podle něj budou předkládat návrhy zákonů, které považuje za „šílené“ a bude je vetovat.

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Vyjádření šéfa Bílého domu přišlo v době, kdy průběžné výsledky napovídaly, že demokraté získají kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem.

Trump zároveň uvedl, že válka v Íránu měla negativní dopad na republikánské kandidáty, i když voliči údajně podporovali jeho přístup k této záležitosti. „Myslím, že částečně to bylo kvůli Íránu, ale zároveň lidé chápali význam toho, co jsem v souvislosti s Íránem udělal,“ podotkl.

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