Vzdušný prostor Polska krátce narušil ruský bezpilotní letoun. Stalo se tak během nočního útoku na západní Ukrajinu, informovaly polské ozbrojené síly na síti X.
Armádní velení vydalo souhlas se sestřelením objektu. Poté, co letoun změnil kurz a zamířil na východ, polská armáda zbraně nakonec nepoužila. Učinila tak „s přihlédnutím k potenciální hrozbě pro civilisty a možným následkům sestřelení objektu“.
Obdobnému incidentu čelilo Polsko minulý týden v pátek, kdy na jeho území dopadly tři ruské střely Ch-101. Informovala o tom polská prokuratura. Podle agentury Reuters tato událost „přiživuje obavy, že by se ruská válka na Ukrajině mohla přelít na území NATO“. V rámci reakce na tuto situaci vyšle NATO do Polska letoun včasné výstrahy typu AWACS.