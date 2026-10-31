V USA sílí odpor proti výstavbě datových center

Ve Spojených státech před volbami do Kongresu roste odpor proti výstavbě datových center, která zajišťují výpočetní infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI). Obyvatelé se obávají především nepřetržitého hluku, vysoké spotřeby vody a elektřiny i možného zdražování energií. Nespokojenost sílí také v Texasu, kde se v současnosti staví více kapacit datových center než v kterémkoli jiném americkém státě.
Nepřetržitý hluk tisíců ventilátorů, které chladí počítače určené k těžbě kryptoměny bitcoin, narušuje život obyvatel v oblasti jižně od texaského Dallasu. Jedno ze zařízení stojí na dohled farmy Cheryl Shaddenové, která podobně jako další lidé z okolí upozorňuje na vážné dopady hluku na život i zdraví.
„Mučí nás nepřetržitý hluk. Proniká do našich domovů, je všude venku. Můj pozemek ztratil hodnotu. Já jsem ztratila sluch,“ popsala Shaddenová. Projekt nezastavily ani stížnosti, ani žaloby. Podobného vývoje se nyní obávají obyvatelé nedalekého města Granbury, na jehož okraji má vyrůst nové datové centrum a elektrárna.
Přímo naproti plánovanému areálu se nachází farma Dana Faubera. Ten zdůrazňuje, že není odpůrcem technologií jako takových, nechce však, aby podobné zařízení vzniklo v bezprostřední blízkosti jeho domova. „Slyšíte tu zpěv ptáků, šumění větru. Elektrárna vedle nás by toto místo zásadně proměnila,“ uvedl Fauber.
Mluvčí města Granbury Jeff Newpher upozornil, že projekt dosud nezískal definitivní povolení a musí splnit všechny platné předpisy. „Nechceme regulace, které zabrání novým projektům. Na prvním místě ovšem stojí obyvatelé města,“ prohlásil.
Texas jako centrum výstavby
Podobné spory se odehrávají napříč Spojenými státy. Texas však v rozvoji datových center zaujímá výjimečné postavení. V žádném jiném americkém státě se totiž v současnosti nestaví větší kapacita těchto zařízení.
Rozvoj umělé inteligence má přispět k pokračování hospodářského růstu Texasu. Investory do státu přitahují především nízké daně, slabá regulace a levné pozemky i energie. Rostoucí počet projektů však vyvolává stále silnější odpor místních komunit. Podle průzkumů více než polovina Texasanů odmítá výstavbu datových center na území svých obcí. „Výrazně přibývá komunit, jako je ta naše, které říkají, že to, co se děje, je špatně,“ uvedl Fauber.
Nespokojenost obyvatel se stává politickým tématem před volbami do Kongresu. V reakci na rostoucí pochybnosti veřejnosti republikánský guvernér Texasu Greg Abott před volbami vyhlásil pozastavení vydávání povolení pro nové projekty. Pro některé obyvatele však opatření přichází příliš pozdě. Fauber tvrdí, že tentokrát ve volbách podpoří demokraty.