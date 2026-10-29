Musk podpořil republikány před volbami do Kongresu rekordní částkou

Miliardář a šéf společnosti SpaceX Elon Musk je v tomto roce největším politickým donorem, republikánům poskytl více než 442 milionů dolarů (asi 9,65 miliardy korun). Svou pozornost upřel především na Texas, kde sídlí jeho firmy. Demokratičtí kandidáti do Senátu ve státech, které budou rozhodovat o kontrole nad horní zákonodárnou komorou USA, byli každopádně ve fundraisingu (získávání financí) úspěšnější než jejich republikánští soupeři. Do předvolebních kampaní promluvilo i rozhodnutí Nejvyššího soudu USA.
Musk – nejbohatší muž světa – věnoval v první polovině října dalších 76 milionů dolarů (asi 1,7 miliardy korun) na podporu republikánů, čímž se celková částka jeho příspěvků v tomto volebním cyklu zvýšila na už zmíněných více než 442 milionů dolarů.
Jeho super PAC (výbor, který může vybírat a utrácet peníze na podporu či naopak proti konkrétním politickým kandidátům – pozn. redakce) – známý jako America PAC – vynaložil finanční prostředky například na podporu kampaní republikánů, kteří usilují o vstup do Sněmovny reprezentantů, nebo přímo ve prospěch super PACu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který funguje pod názvem MAGA Inc.
Muskovy politické příspěvky v letošním roce daleko převyšují jeho předchozí politické dary. V roce 2024 během prezidentských voleb a voleb do Kongresu utratil zhruba 290 milionů dolarů (asi 6,3 miliardy korun). V moderní americké historii neexistuje žádný případ, kdy by nějaký dárce utratil tolik peněz.
Ačkoli generální ředitel Tesly a bývalý šéf týmu pro vládní efektivitu DOGE vynaložil značné prostředky na podporu Republikánské strany, tak se Musk k jejím kandidátům během předvolebních kampaní nepřipojil tak, jako to dělal v minulosti.
Někteří republikáni v soukromí připustili, že Musk by jim mohl politicky uškodit, podobně jako k tomu došlo loni na jaře. Tehdy Republikánská strana prohrála důležitý souboj o obsazení soudu ve Wisconsinu, přičemž se Musk stal jak největším sponzorem, tak i tématem volební kampaně.
Muskovi jde o Texas
V těchto volbách se Muskova pozornost upřela na Texas, kde sídlí jeho společnosti Tesla a SpaceX. O senátorské křeslo tam vedou vyrovnaný souboj republikánský státní ministr spravedlnosti Ken Paxton a demokratický státní poslanec James Talarico.
Muskova organizace America PAC v minulém čtvrtletí utratila miliony dolarů na digitální komunikaci i letákovou kampaň namířenou proti Talaricovi a další tisíce dolarů za politický marketing na podporu Paxtona. Záznamy zároveň ukazují, že Musk daroval dalších deset milionů dolarů (asi 218 milionů korun) organizaci Lone Star Liberty PAC, která Paxtona primárně podporuje.
Demokraté se snažili učinit z Muskových darů jedno z témat volební kampaně. „Je velice špatné, když politický systém umožňuje jednomu bilionáři koupit si svého vlastního senátora Spojených států,“ napsal Talarico během výměny názorů s Muskem na sociální síti X, kterou podnikatel vlastní.
Musk původně podnikal v Kalifornii, ale nevyhovovalo mu tamní podnikatelské prostředí, takže se přesunul jinam na jih USA. Texas nabídl Muskovi méně vládních regulací a žádné státní daně z příjmů fyzických ani právnických osob.
Lidé napříč USA přitom požadují větší vládní dohled nad umělou inteligencí, datovými centry a sociálními sítěmi. Tím vším se Muskovy společnosti zabývají.
„Lídři technologického sektoru se dívají na budoucnost, v níž roste poptávka po regulaci, a myslím, že chtějí být ve výhodné pozici,“ řekl politický analytik Cayce Myers v rozhovoru pro britskou veřejnoprávní stanici BBC. „Vidíme, jak se přiklánějí k republikánům a staví se na jejich stranu,“ dodal. Republikáni se dle něj historicky zasazují o mírnější vládní regulaci.
Velké částky na podporu republikánů věnují i další přední osobnosti technologického sektoru, jako například prezident OpenAI a jeho manželka Greg a Anna Brockmanovi. Tento pár loni daroval 25 milionů dolarů (bezmála 550 milionů korun) Trumpovu super PACu Maga Inc.
Demokraté vybrali rekordní částku pro Senát
Demokratům se podařilo vybrat do 14. října 354 milionů dolarů (7,7 miliardy korun) do super PACu známého jako Senate Majority PAC (SMP), který se zaměřuje na podporu demokratických kandidátů do Senátu. To je výrazně více než 306 milionů dolarů (asi 6,7 miliardy korun), které SMP dle údajů Federální volební komise (FEC) vybralo ve volebním roce 2024, což byl dosud jeho rekord.
„Už nyní je to nejúspěšnější volební cyklus v historii Senate Majority PAC a přichází přesně v ten správný okamžik,“ pochvaluje si mluvčí SMP Lauren Frenchová. „V klíčových volebních obvodech vysíláme naše reklamy až do volebního dne a každý dolar směřuje k porážce republikánů a k znovuzískání Senátu,“ dodala.
Obě strany i jejich spřátelené super PACy vynakládají před volbami obrovské částky, aby se pokusily získat všechny hlasy, které jsou ještě k mání. Nové finanční zprávy, zveřejněné všemi federálními politickými výbory, odhalují záplavu výdajů během prvních poloviny října. Do televizních a digitálních reklam, placených pracovníků v terénu a dalších akcí směřovala v tomto období víc než miliarda dolarů (21,8 miliardy korun).
Podle společnosti AdImpact bylo na poslední dva týdny předvolební kampaně naplánováno vysílání politických reklam v hodnotě 1,4 miliardy dolarů (30,5 miliardy korun). To je součástí odhadovaných 11,6 miliard dolarů (252,8 miliardy korun) za předvolební reklamu během celého roku.
Demokratům se na rozdíl od jejich politických rivalů daří získávat peníze od drobných dárců, zatímco republikáni mají větší částky od super PACů nebo velkých donorů. Pět nejúspěšnějších republikánských super PACů vybralo dohromady přibližně o 732 milionů dolarů (15,9 miliardy korun) více než jejich demokratické protějšky, zjistily The New York Times.
Republikáni měli převahu i mezi oficiálními stranickými výbory. A to z velké části proto, že Republikánský národní výbor (RNC) výrazně předčil Demokratický národní výbor (DNC) ve výběru finančních prostředků a převedl stranickým výborům přibližně 44 milionů dolarů (bezmála 959 milionů korun).
Nicméně demokratičtí kandidáti do Senátu z vyrovnaných států, kde se nakonec bude rozhodovat o kontrole nad horní komorou, vybrali mnohem víc než jejich republikánští soupeři. Nápadně velký rozdíl byl právě v Texasu, kde Talarico vybral zhruba o 123 milionů dolarů (2,7 miliardy korun) více než Paxton.
Finanční dary jsou svoboda slova, rozhodl soud
Poskytování finančních darů před listopadovými volbami ovlivnilo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z tohoto léta, které zrušilo limity na financování volebních kampaní ze strany politických stran v koordinaci s konkrétními kandidáty. Soudci hlasovali v poměru 6:3 v souladu s ideologickým rozdělením, když konzervativci byli pro zrušení limitů, zatímco liberálně orientovaní soudci je chtěli zachovat.
Nejvyšší soud se touto otázkou zabýval kvůli žalobě, kterou podal Národní republikánský senátní výbor na FEC a přidala se k ní řada republikánů spolu s viceprezidentem JD Vancem. Nejvyšší soud argumentoval, že uvalovat limity na podporu ze strany politických stran by bylo omezením svobody slova.
I když na jeho začátku stáli republikáni, tak tento případ pomůže všem politickým stranám. Od roku 2010, kdy Nejvyšší soud vynesl verdikt ve věci Citizens United versus FEC, začala éra super PACů. Soud tehdy rozhodl, že finanční prostředky vynaložené nezávisle na kandidátech – ať už ze strany jednotlivců, korporací či odborů – nemohou být z právního hlediska považovány za korupční. A proto soud dovodil, že nezávislé výdaje nelze omezovat.
V prezidentských volbách v roce 2008, ještě před vynesením rozsudku v případu Citizens United, byla za extrémní výdaj považovaná částka 575 milionů dolarů (12,5 miliardy korun). Do roku 2024 se externí výdaje přiblížily hranici 4,5 miliardy dolarů (asi 98 miliard korun). A většinu těchto výdajů vynaložily právě super PACy.
Nejasné financování
Problém nicméně zároveň představuje fakt, že super PACy mohou udělat financování méně transparentním. Část peněz, které do super PACů směřují, pochází od neziskových organizací, které své dárce nezveřejňují. Kvůli tomu je poté náročnější zjistit, kdo politické kandidáty podporuje. Tento problém se dotýká obou stran.
Například nový super PAC s názvem Government That Works PAC během čtrnácti dní vybral přibližně 28 milionů dolarů (610 milionů korun), převážně od skupiny demokratických neziskových organizací a částečně od liberálního miliardáře Reida Hoffmana. Ve stejném období pak tento super PAC převedl téměř stejnou částku na jiné liberální super PACy, včetně přibližně čtyř milionů dolarů (asi 87 milionů korun) pro skupinu veteránů VoteVets, která vynakládá značné prostředky na podporu demokratického kandidáta do Senátu za stát Iowa Joshe Turka.
I republikáni se spoléhají na nejasné zdroje financování. Značné množství „temných peněz“ proudilo do super PACu podporujícího Turkovu republikánskou soupeřku Ashley Hinsonovou, stejně jako do „hlavních“ super PACů podporujících senátorku Susan Collinsovou z Maine a bývalého poslance a republikánského kandidáta do Senátu v Michiganu Mikea Rogerse.
Podvod v Nevadě
Nejde ale pouze o nejasné financování. Během aktuální předvolební „sezony“ došlo i k podvodu. Kampaň republikána Davida Flippoa, který v Nevadě podstupuje nečekaně tvrdý souboj o získání křesla ve Sněmovně reprezentantů, podle federálních údajů uvedla jako dárkyni zesnulou ženu z významné nevadské rodiny.
Flippoova kampaň minulý měsíc přijala příspěvek ve výši sedmi tisíc dolarů (asi 153 tisíc korun) od Marilynn Mackové, což je dvojnásobek maximální povolené částky pro federální volby. Místo toho, aby polovinu peněz vrátila, tak podle opravených podání předložených FEC „přeřadila“ 3 500dolarů (76 tisíc korun) z tohoto příspěvku na matku dárkyně Joyce. Ta ale předloni zemřela.
Macková starší přitom působila v Las Vegas a byla poměrně známá filantropka. Od Flippoa se kvůli celé záležitosti distancoval například odcházející republikánský poslanec Mark Amodei, o jehož křeslo se Flippo uchází.
„Jsem hrdý na to, že jsem republikán, ale to neznamená, že se postavím před v podstatě podvodný nákladní vlak a řeknu: ‚No, je to republikánský nákladní vlak, takže mi to neublíží, když mě rozmetá po kolejích‘,“ řekl Amodei v rozhovoru s WSJ.
Jedná se o nejnovější z řady přešlapů v rámci Flippoovy kampaně – mezi další patřilo nedodržení termínů pro zveřejnění finančních údajů a odvolání dřívějších tvrzení o vojenských vyznamenáních.
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