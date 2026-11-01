Kalifornský guvernér varoval před možnými zásahy Trumpovy vlády do voleb

Kalifornský guvernér Gavin Newsom varoval federální soudce před možnými pokusy vlády prezidenta Donalda Trumpa zabavit hlasovací lístky a další volební materiál při nadcházejících volbách do Kongresu. Obává se, že by federální úřady mohly prostřednictvím soudních příkazů zasáhnout do sčítání hlasů a potvrzení výsledků voleb, uvedla v noci na neděli agentura Reuters.
Demokratický guvernér Newsom zaslal soudcům varovný dopis v době, kdy stát Kalifornie vede právní spor s Trumpovou vládou. Ta po státu požadovala volební záznamy kvůli trestnímu vyšetřování údajného hlasování osob bez amerického občanství. Federální odvolací soud v pátek požadavek administrativy odmítl, spor by se tak mohl dostat až k Nejvyššímu soudu USA.
Federální soudce mezitím nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby přestalo hrozit trestním stíháním kalifornských státních a místních volebních činitelů, kteří odmítnou vyhovět požadavkům federální vlády týkajícím se voleb.
„Vzhledem k tomu, že ministerstvo spravedlnosti vytrvale prosazuje tuto nepodloženou teorii trestní odpovědnosti, mám vážné obavy, že se federální agenti pokusí získat soudní příkazy k zabavení hlasovacích lístků a volebních materiálů ještě před potvrzením výsledků voleb,“ napsal Newsom soudcům. Jediný důvod pro tento postup by podle něj byla snaha narušit zákonné sčítání hlasů a potvrzení výsledků.
Americká ústava svěřuje organizaci voleb jednotlivým státům. Trumpova vláda však tvrdí, že je v Kalifornii k volbám registrováno více než 20 tisíc osob bez amerického občanství. Stát i řada odborníků správnost tohoto seznamu zpochybňují. Ministerstvo spravedlnosti neuvedlo, kolik lidí z jeho seznamu skutečně odevzdalo hlasovací lístek.
Kalifornie tvrdí, že ministerstvo vychází z pochybných údajů a že vyhovění jeho požadavkům by mohlo vést k tomu, že o volební právo přijdou i oprávnění voliči.