Federální odvolací soud v USA otevřel prezidentovi Donaldu Trumpovi cestu k možnému zrušení odsuzujícího verdiktu v jeho kauze falšování finančních záznamů kvůli platbě za mlčení pornoherečky, píše agentura AP. Trump se stal prvním bývalým a zároveň i prvním úřadujícím americkým prezidentem, kterého soud uznal vinným z trestného činu. Případ se opakovaně neúspěšně snažil přenést od státního soudu k federálnímu, kde chtěl dosáhnout zrušení případu z důvodu prezidentské imunity. Nyní mu odvolací soud takovou možnost poskytnul.
Tříčlenný senát odvolacího soudu zvrátil rozhodnutí soudu nižší instance, které případ ponechalo u státního soudu v New Yorku. Zde byl Trump odsouzen. Nižší soud nyní podle federálního odvolacího soudu musí urychleně rozhodnout, zda by případ měl posoudit federální soud.
Pokud se tak stane, může se Trump u federálního soudu domáhat zrušení odsuzujících verdiktů z důvodu prezidentské imunity. Přenesení případu pod federální soud dříve opakovaně zamítl federální soudce Alvin Hellerstein, který na konci října zemřel.
Manhattanská porota v květnu 2024 shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami za mlčenlivost. Newyorský soudce pak loni v lednu, kdy se Trump vrátil do prezidentské funkce, oznámil, že ho za falšování finančních záznamů nepošle do vězení ani mu neuloží pokutu. Zároveň zdůraznil, že jeho rozhodnutí neruší výrok poroty o Trumpově vině.
Případ se týká plateb bývalé pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, aby veřejně nemluvila o svém vztahu s Trumpem. Kauzu v lednu 2018 otevřel list The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého Cliffordová v soukromí přiznala, že s Trumpem měla pohlavní styk v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji u kalifornského jezera Tahoe. Trump, který byl v té době rok ženatý, později popíral, že by měl s touto ženou v minulosti poměr.