Ve Zlíně hoří budova v bývalém areálu Baťových závodů


9. 7. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve Zlíně hoří jedna z budov v bývalém areálu Baťových závodů. Na místo přijíždějí vozy integrovaného záchranného systému. Policie na síti X uvedla, že v souvislosti s požárem aktuálně nemá informace o zraněných. Informace o případných zraněných nemá ani záchranná služba. Okolní ulice jsou uzavřeny, podle policistů lze očekávat značné materiální škody. Podle hasičů hoří ve skladu obuvi v devátém patře výškové budovy číslo 34.

Hasiči kvůli požáru vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných událostech. „Na místě zasahuje 19 jednotek a 28 kusů techniky,“ uvedl dopoledne mluvčí krajských hasičů David Martinec. Počet zasahujících jednotek i využívané hasičské techniky postupně narostl.

Požár vznikl v budově společnosti Cream. Jde o patro, které má pronajaté zlínská obuvnická firma Vasky. „Využíváme ho jako sklad obuvi,“ řekla mluvčí společnosti Vasky Aneta Zenkerová.

K požáru vyjížděly také posádky záchranné služby. „Zatím nemáme informace o žádném zraněném,“ řekla zástupkyně mluvčí krajské záchranné služby Barbora Vinklárková.

Město Zlín na webu doporučilo v souvislosti se vznikajícím kouřem obyvatelům centra města a městské části Letná, aby preventivně zavřeli okna a omezili větrání. „Prosíme občany, aby se místu zásahu vyhnuli a respektovali pokyny složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl magistrát. Město na požár upozornilo obyvatele také pomocí hlásičů.

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