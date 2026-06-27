SOUHRN: Zásadní události soboty 27. června


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 27. června 2026.

Česko má nový absolutní teplotní rekord

Dosavadní tuzemské teplotní maximum 40,4 stupně Celsia, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku odpoledne naměřila nejprve 40,6 stupně Celsia, následně meteorologové nové maximum ještě o 0,3 stupně zvýšili. Nejvyšší hodnoty za dobu své existence zaznamenaly podle ČHMÚ v sobotu celkem dvě desítky stanic.

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Česko má nový absolutní teplotní rekord. Podívejte se na mapu
Meteorologická stanice Doksany
Tropická noc
Tropická noc byla na pětině míst, na východě Česka bude extrémní vedro i v pondělí
Ilustrační foto


Venezuela po zemětřesení omezila přístup do nejvíce postiženého státu

Venezuela po ničivém zemětřesení omezila přístup do severního státu La Guaira, který byl nejvíce postižen, informovala agentura AFP. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Úřady dle agentury DPA uvedly, že cílem opatření je zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci. Do země zároveň postupně přilétají záchranné týmy ze zahraničí, na cestu už vyrazil i český USAR tým, který v minulosti pomáhal například i po ničivém zemětřesení v Turecku.

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Venezuela po zemětřesení omezila přístup do nejvíce postiženého státu
Následky zemětřesení v La Guaiře
Pomoc z Česka
Do Venezuely odlétli čeští záchranáři. V troskách přežívají lidé, odhadují
USAR tým před cestou do Venezuely


Vedra drtí Evropu, v Německu či Dánsku padly rekordy

Teplé počasí v Evropě o víkendu graduje, na stále více místech se teploty přibližují čtyřiceti stupňům Celsia, či tuto hranici již překračují. V Německu padl v sobotu jen den starý teplotní rekord. Na měřicí stanici v Sasku-Anhaltsku naměřili meteorologové podle předběžných údajů 41,5 stupně Celsia. Vedra sužují například i Slovensko. Nový absolutní rekord padl v Dánsku. 

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Vedra drtí Evropu, v Německu se teploty pohybují kolem čtyřicítky
Pláž v německém lázeňském městě Timmendorfer Strand (sobota 27. června 2026)


USA oznámily nové údery na Írán, ten reagoval útoky na cíle v regionu

Armáda Spojených států v pátek provedla nové údery na cíle v Íránu v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu, uvedlo oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly vojenské základny Spojených států v regionu. V noci na sobotu o tom informovala agentura AFP.

Více k tématu
USA oznámily nové údery na Írán, ten reagoval útoky na cíle v regionu
Hormuzský průliv


Ukrajina zasáhla ruskou zbrojovku ve Volgogradu

Ukrajina zasáhla v ruském Volgogradu střelami Flamingo závod Titan-Barrikady, který vyrábí mimo jiné odpalovací zařízení pro raketové systémy. Uvádějí to zprávy na sociálních sítích a informoval o tom i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na blíže nejmenovanou továrnu potvrdily rovněž úřady Volgogradské oblasti, které tvrdí, že nálet zranil deset lidí. Ukrajinská zpravodajská služba SBU později sdělila, že opět zasáhla ropnou stanici, která dodává palivo Moskvě. Ukrajina za sobotu uvádí po ruských útocích nejméně jednu oběť a přes dvacet zraněných.

Více k tématu
Ukrajina zasáhla ruskou zbrojovku ve Volgogradu
Ilustrační foto: Výbuch střely po zásahu protivzdušnou obranou (záběr je z ruského raketového útoku na Kyjev z února 2026)


Zemřel bojovník proti nacismu i komunismu František Wiendl. Bylo mu 102 let

Ve věku 102 let zemřel v noci na sobotu čestný předseda Konfederace politických vězňů František Wiendl. Za druhé světové války se účastnil protinacistického a po roce 1948 i protikomunistického odboje a pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které režim pronásledoval. Desítku let kvůli tomu strávil v komunistických vězeních včetně jáchymovských uranových dolů.

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Zemřel bojovník proti nacismu i komunismu František Wiendl. Bylo mu 102 let
František Wiendl


Vaječníky po menopauze mohou pomáhat s imunitou, naznačuje studie

Když vědci zkoumali lidské vaječníky, zjistili, jak se v nich projevuje stárnutí. Aby zjistili víc, provedli několik experimentů na myších – u nich ověřili, že když přestanou vlivem věku fungovat, získají jiné funkce. Autoři nové studie věří, že u lidí by mohl proces fungovat podobně.

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Vaječníky

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