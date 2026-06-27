SOUHRN: Zásadní události soboty 27. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 27. června 2026.
Česko má nový absolutní teplotní rekord
Dosavadní tuzemské teplotní maximum 40,4 stupně Celsia, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku odpoledne naměřila nejprve 40,6 stupně Celsia, následně meteorologové nové maximum ještě o 0,3 stupně zvýšili. Nejvyšší hodnoty za dobu své existence zaznamenaly podle ČHMÚ v sobotu celkem dvě desítky stanic.
Venezuela po zemětřesení omezila přístup do nejvíce postiženého státu
Venezuela po ničivém zemětřesení omezila přístup do severního státu La Guaira, který byl nejvíce postižen, informovala agentura AFP. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Úřady dle agentury DPA uvedly, že cílem opatření je zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci. Do země zároveň postupně přilétají záchranné týmy ze zahraničí, na cestu už vyrazil i český USAR tým, který v minulosti pomáhal například i po ničivém zemětřesení v Turecku.
Vedra drtí Evropu, v Německu či Dánsku padly rekordy
Teplé počasí v Evropě o víkendu graduje, na stále více místech se teploty přibližují čtyřiceti stupňům Celsia, či tuto hranici již překračují. V Německu padl v sobotu jen den starý teplotní rekord. Na měřicí stanici v Sasku-Anhaltsku naměřili meteorologové podle předběžných údajů 41,5 stupně Celsia. Vedra sužují například i Slovensko. Nový absolutní rekord padl v Dánsku.
USA oznámily nové údery na Írán, ten reagoval útoky na cíle v regionu
Armáda Spojených států v pátek provedla nové údery na cíle v Íránu v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu, uvedlo oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly vojenské základny Spojených států v regionu. V noci na sobotu o tom informovala agentura AFP.
Ukrajina zasáhla ruskou zbrojovku ve Volgogradu
Ukrajina zasáhla v ruském Volgogradu střelami Flamingo závod Titan-Barrikady, který vyrábí mimo jiné odpalovací zařízení pro raketové systémy. Uvádějí to zprávy na sociálních sítích a informoval o tom i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na blíže nejmenovanou továrnu potvrdily rovněž úřady Volgogradské oblasti, které tvrdí, že nálet zranil deset lidí. Ukrajinská zpravodajská služba SBU později sdělila, že opět zasáhla ropnou stanici, která dodává palivo Moskvě. Ukrajina za sobotu uvádí po ruských útocích nejméně jednu oběť a přes dvacet zraněných.
Zemřel bojovník proti nacismu i komunismu František Wiendl. Bylo mu 102 let
Ve věku 102 let zemřel v noci na sobotu čestný předseda Konfederace politických vězňů František Wiendl. Za druhé světové války se účastnil protinacistického a po roce 1948 i protikomunistického odboje a pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které režim pronásledoval. Desítku let kvůli tomu strávil v komunistických vězeních včetně jáchymovských uranových dolů.
Vaječníky po menopauze mohou pomáhat s imunitou, naznačuje studie
Když vědci zkoumali lidské vaječníky, zjistili, jak se v nich projevuje stárnutí. Aby zjistili víc, provedli několik experimentů na myších – u nich ověřili, že když přestanou vlivem věku fungovat, získají jiné funkce. Autoři nové studie věří, že u lidí by mohl proces fungovat podobně.