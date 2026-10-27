Vláda chce kontrolovat média, míní Smoljak. Peníze, ne obsah, říká Schiller


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Veřejnému dění v Česku aktuálně do značné míry dominuje téma financování veřejnoprávních médií. O účelu zvažovaných změn i o politické kultuře diskutovali v Událostech, komentářích senátoři Jan Schiller (ANO) a David Smoljak (STAN). Oba senátoři nejsou spokojeni se současnou kulturou jednání ve sněmovně. Samotná změna financování je podle Schillera cestou ke kontrole hospodaření. Smoljak vidí riziko v podobě kontroly obsahu.

Smoljak se pozastavil nad tím, že o zrušení zákona o rozhlasových a televizních poplatcích téměř neprobíhala diskuse. „Debata drhne už delší dobu a je to velká škoda, protože všude tam, kde se povedlo převést systém financování třeba od poplatků k jinému systému, tak se o tom bavili poměrně dlouho, byli do debaty zapojeni i ředitelé příslušných médií. Přístup k tomu je na hranici pohrdání a arogance moci.“

Podle Schillera je počátečním bodem debat první čtení. „Myslím, že teprve ve výboru začnou debaty a proběhnou jak v Poslanecké sněmovně, tak si myslím, že do budoucna, až se tento tisk dostane do Senátu, proběhnou debaty v našich výborech.“ Dle senátora ANO bude odborných debat dostatek.

„Proto mi přijde trošku zvláštní ta hysterie, jak je to strašné a jak bude zestátněna televize. Přijde mi to nesmyslné, když ještě vlastně ani nevíme, jaká bude forma financování,“ doplnil Schiller.

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Podle Smoljaka jde o reakci na prohrané volby

„Mám pocit, že je to reakce na prohrané volby a na opravdu katastrofální výsledek vládních politiků, že asi cítí potřebu dát teď nějakým razantním gestem najevo, kdo je tady pánem,“ podotkl Smoljak. Podle něj vláda cítí, že ztrácí podporu svých voličů.

Podle Schillera se chování, které bylo ve sněmovně patrné v posledních dnech, vyskytovalo i v minulém volebním období. „Není to určitě otázkou voleb nebo něčeho takového. Za posledních pět let se atmosféra v Poslanecké sněmovně dostala do takového stavu, kdy už mi připadá, že ti lidé nejsou schopni spolu normálně mluvit,“ sdělil Schiller.

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Smoljakovi se nezamlouvá, že jediný argument představitelů vlády ohledně změny je dle jeho názoru ten, že jde o slib voličům. „Je tady patrně zájem provést změnu, která umožní státu a vládě více kontrolovat média veřejné služby podle hesla kdo platí, ten poroučí,“ doplnil Smoljak.

Schiller: Chceme kontrolovat hospodaření, ne obsah

Tomuto pohledu Schiller oponoval: „Chceme, aby bylo kontrolováno hospodaření České televize a rozhlasu. Ne aby byla kontrolována Česká televize a její obsah, ale hospodaření. A to je přesně to, čeho se z mého pohledu všichni bojí.“

Schiller rovněž věří, že většina voličů hnutí ANO si přeje, aby byly televizní a rozhlasové poplatky zrušeny. Podle Smoljaka mají voliči ANO úplně jiné priority, jako jsou vysoké životní náklady, nedostupné bydlení nebo zdravotní péče. „A jelikož jim vláda toto nedokáže doručit, tak se soustředí na něco, co po ní voliči vůbec nepožadují, ale dobře se s tím mává.“

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Smoljak se také pozastavil nad programovým prohlášením vlády. „Nenašel jsem tam, že (vláda sebere) televizi miliardu a rozhlasu půl miliardy. To tam prostě není. To si tam vládní koalice teď přidala a mě by zajímalo proč.“

Senátoři nejsou spokojeni s politickou kulturou

Podle Schillera proběhlo zařazení bodu do programu jednání přesně podle jednacího řádu, tento krok poslancům nevyčítá. „Nicméně dlouhodobě se mi nelíbí, jak jednání v Poslanecké sněmovně probíhá. V Senátu je všechno v nějaké rovině slušnosti a takové excesy, které se stávají v Poslanecké sněmovně, u nás nejsou. Myslím si, že to je špatný signál vůči lidem,“ uvedl Schiller.

Také podle Smoljaka je kultura jednání v Senátu mnohem lepší, mnohem klidnější. „Program je předvídatelný. Nestane se, aby někdo ráno vystřelil návrh a chtěl ho mít už druhý den ráno schválený v prvním čtení,“ uvedl Smoljak. Dle Smoljaka jsou i někteří poslanci překvapeni tím, co se nyní děje. Podle jeho názoru dříve byla ve sněmovně vyhrocená atmosféra, ale dodržovaly se určité zvyklosti.

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Podle Schillera jsou to právě politici, kteří by měli jít příkladem ve vhodném chování. Pokud lidé vidí pouze hádky a urážky, nic jim nebrání, aby byli na sociálních sítích stejně agresivní jako politici. „Bavíme se o tom v hnutí ANO a samozřejmě to kritizuji,“ poznamenal Schiller.

Na dotaz, zda se neobává, že by podobný styl jednání mohl zdomácnět i v Senátu, Schiller doplnil: „Myslím, že je to stále na úrovni nějaké důstojnosti. Respektujeme názor toho druhého a já se nebojím toho, že bychom skutečně sklouzli k takové rétorice. A myslím si, že kdyby s tím někdo přišel, Senát si s tím velmi rychle poradí.“

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