V jižních a jihozápadních Čechách se v pátek večer začala tvořit ledovka, která vydrží i v noci a v sobotu dopoledne, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten už dříve varoval také před větrem s nárazy až sedmdesát kilometrů v hodině, který se může vyskytovat na severovýchodě země. V místech, kde sněžilo, se zároveň mohou tvořit sněhové jazyky. V noci na neděli pak na severovýchodě Česka teplota místy klesne zřejmě až k minus dvanácti stupňům Celsia.
„S ohledem na aktuální výskyt slabého mrznoucího mrholení hlavně v širším Pošumaví, v okolí Brd, na Šumavě a na řadě míst v jižních Čechách, jsme se rozhodli vydat na tyto oblasti výstrahu před kluzkými povrchy vlivem vzniku slabé ledovky,“ uvedl ČHMÚ, podle kterého by si lidé v těchto oblastech měli dát na ledovku pozor během noci i v sobotu ráno a dopoledne.
Mrznoucí mrholení a slabá ledovka se sice mohou podle meteorologů výjimečně objevit i jinde, avšak právě na jihu a jihozápadě Čech je výskyt těchto jevů nejpravděpodobnější.
Výraznější sněžení jako ve čtvrtek v některých oblastech Česka nicméně meteorologové neočekávají. V pátek ráno podle ČHMÚ dosahovala sněhová pokrývka na Moravě, Vysočině i v Jihočeském kraji nejčastěji mezi pěti a patnácti centimetry.
Sněžení ve čtvrtek postupovalo od jihovýchodu a zastavilo se zhruba v Praze, kde podle meteorologů napadl zhruba centimetr. Naproti tomu Brno, Ostrava, Jihlava i České Budějovice hlásily devět centimetrů a nejvíce nasněžilo v Olomouckém kraji. „Luká u Litovle hlásí osmnáct centimetrů a podobně sněžilo i v Jeseníkách, kde však výšku sněhové pokrývky výrazně ovlivnil silný vítr,“ doplnil ČHMÚ.
Varování před silným větrem a mrazy
Další varování směrem k víkendu se týká severovýchodních částí země. Se silným větrem by podle meteorologů měli počítat zejména lidé na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje až do noci na neděli, kdy začne slábnout. „V kombinaci silného větru a čerstvé sněhové pokrývky se budou na střední Moravě a ve Slezsku v polohách nad čtyři sta metrů místy tvořit sněhové jazyky,“ dodali meteorologové.
V sobotu večer se má současně začít na severu Moravy a ve Slezsku postupně vyjasňovat a spolu s tím se má v místech se sněhovou pokrývkou výrazně ochlazovat.
„Vzhledem k čerstvému větru a postupnému vyjasňování doprovázenému poklesem teplot je na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje očekávaná i silná zátěž chladem, která bude od pátečního večera do nedělního dopoledne ovlivňovat lidské zdraví,“ doplnili meteorologové.