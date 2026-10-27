Video„Neuvěřitelně špatné,“ říká k projednávání poplatků Chudárek. Zavoral vyzval Babiše k diskusi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu generálního ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala, aby s ním o záměru koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky jednal veřejně. ANO, Motoristé a SPD usilují o to, aby Česká televize (ČT) a ČRo spadaly pod státní rozpočet. Předseda vlády Zavorala také označil za „aktivistu“. Dle Zavorala schůzka na Úřadu vlády probíhala jako „jednostranný diktát toho, co se stane a jak to bude“. Proto prý volá po veřejné diskusi, která ale měla přijít mnohem dříve než nyní. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek doplnil, že s předsedou vlády jednal dvakrát, kroky s Rozhlasem prý koordinují. Zákon, který má změnit financování obou médií, prošel prvním čtením dle Chudárka „hurá stylem“, dění označil za „neuvěřitelně špatné“. Návrh je pro ČT prý nepřijatelný, poukázal zejména na rozsah rozpočtu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.

Výběr redakce

Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordní, říká WMO. Varuje i před těmi méně známými

Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordní, říká WMO. Varuje i před těmi méně známými

před 19 mminutami
K urnám poprvé od útoku Hamásu. Izraelské volby mohou rozhodnout menšiny

K urnám poprvé od útoku Hamásu. Izraelské volby mohou rozhodnout menšiny

před 49 mminutami
Dlouhodobou péči bude potřebovat stále více lidí. Peníze si odkládá jen čtvrtina

Dlouhodobou péči bude potřebovat stále více lidí. Peníze si odkládá jen čtvrtina

před 3 hhodinami
Změny v inkluzi jdou dobrým směrem, ale mají úskalí, reagují organizace

Změny v inkluzi jdou dobrým směrem, ale mají úskalí, reagují organizace

před 3 hhodinami
Poštou, v předtermínu, u stroje. Hlasování i sčítání jsou v USA komplikovaná

Poštou, v předtermínu, u stroje. Hlasování i sčítání jsou v USA komplikovaná

před 4 hhodinami
Bolsonaro nepřímo uznal porážku v prezidentských volbách

Bolsonaro nepřímo uznal porážku v prezidentských volbách

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Diamo žádá u NSZ prověření postupu ministerstva v kauze heřmanické haldy

Diamo žádá u NSZ prověření postupu ministerstva v kauze heřmanické haldy

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Pardubice povede koalice pěti subjektů. Vítězné ANO bude v opozici

Pardubice povede koalice pěti subjektů. Vítězné ANO bude v opozici

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Video„Neuvěřitelně špatné,“ říká k projednávání poplatků Chudárek. Zavoral vyzval Babiše k diskusi

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu generálního ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala, aby s ním o záměru koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky jednal veřejně. ANO, Motoristé a SPD usilují o to, aby Česká televize (ČT) a ČRo spadaly pod státní rozpočet. Předseda vlády Zavorala také označil za „aktivistu“. Dle Zavorala schůzka na Úřadu vlády probíhala jako „jednostranný diktát toho, co se stane a jak to bude“. Proto prý volá po veřejné diskusi, která ale měla přijít mnohem dříve než nyní. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek doplnil, že s předsedou vlády jednal dvakrát, kroky s Rozhlasem prý koordinují. Zákon, který má změnit financování obou médií, prošel prvním čtením dle Chudárka „hurá stylem“, dění označil za „neuvěřitelně špatné“. Návrh je pro ČT prý nepřijatelný, poukázal zejména na rozsah rozpočtu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 1 hhodinou

Dlouhodobou péči bude potřebovat stále více lidí. Peníze si odkládá jen čtvrtina

Zatímco spoření na důchod mají dvě třetiny Čechů, peníze na zajištění péče ve stáří má vyčleněné jen zhruba čtvrtina, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost ESG Senior Care. Ztráty soběstačnosti se přitom obávají téměř tři čtvrtiny lidí. Většina ale nemá jasno v tom, kdo se o ně v takovém případě postará. Počet lidí, kteří budou dlouhodobou péči potřebovat, podle odhadů výrazně vzroste. Už teď v domovech pro seniory chybí tisíce míst.
před 3 hhodinami

Změny v inkluzi jdou dobrým směrem, ale mají úskalí, reagují organizace

Vládou schválená novela o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zruší neefektivní prvky inkluze, hlavně plošné přidělování asistentů jednotlivým žákům. Podle zástupců profesních organizací jde o krok dobrým směrem, někteří se však obávají skokového snížení asistentů. Zazněla také obava z toho, že se „bude šetřit“ na nesprávném místě. Na některá úskalí upozorňují i analytici.
před 3 hhodinami

Koalice návrh o poplatcích nestáhne, uvedl Babiš. O podobě se ale dle něj bude jednat

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů návrh na zrušení poplatků nestáhne, prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). O jeho podobě se ale ještě bude jednat. V druhém čtení novely navrhne i dobrovolné placení poplatků, dodal. Právo veřejnosti i zaměstnanců obou médií na protesty respektuje. Na brífinku před odletem do Alžírska také prohlásil, že „má informace, že téma rušení koncesionářských poplatků má být zneužito v rámci odkazu 17. listopadu“.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Diamo žádá u NSZ prověření postupu ministerstva v kauze heřmanické haldy

Státní podnik Diamo podal podnět k Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ), aby prověřilo postup ministerstva životního prostředí v kauze heřmanické haldy v Ostravě, napsal v pondělí server Neovlivní.cz. Důvodem je zejména to, že úřad odebral případ České inspekci životního prostředí (ČIŽP) a zastavil řízení s firmou podezřelou z nelegálního navážení odpadu. Resort, v jehož čele stojí Igor Červený (Motoristé), večer sdělil, že krok Diama respektuje.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoArmáda obdrží první obrněnce CV90 až v první polovině příštího roku

První obrněnce CV90 dostanou vojáci později, potvrdili České televizi ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) i výrobce. „Těch deset vozidel, která měla přijít v letošním roce k vojskovým zkouškám, tak by mělo přijít na jaře příštího roku. To je poslední informace,“ řekl Zůna. CV90 budou, vedle tanků, základem takzvané těžké brigády, se kterou se podle dřívějších plánů počítalo jako s hlavním českým příspěvkem ke kolektivní obraně. Připravená měla být už letos. Aktuální odhad armády počítá se začátkem třicátých let. Mezitím navíc Severoatlantická aliance přišla s novými požadavky. Obrněnce CV90 ale patří podle šéfa resortu obrany k prioritám. Armáda mezitím převzala první transportní letoun Embraer i poslední raketové systémy Spyder – i ty se zpožděním proti původnímu harmonogramu.
před 13 hhodinami

Poslanec Nerušil z SPD nepřiznal na začátku mandátu družstevní byt, zjistili Reportéři ČT

Poslanec Josef Nerušil z SPD neuvedl v přehledu majetku družstevní byt, když se ujal funkce, zjistili Reportéři ČT. Jde tak o další případ nepřiznaného bytu ze strany politika – před komunálními volbami v souvislosti s nesrovnalostmi v majetku rezignoval například původní uchazeč o post primátora Prahy za ANO Ondřej Prokop.
před 14 hhodinami

Nová platforma učitelům pomáhá přiblížit dějiny dvacátého století

Organizace Post Bellum spustila výukovou platformu storyON, která se zaměřuje na dějiny 20. století. Je určená žákům vyšších ročníků základních škol a středoškolákům. Učitelům zdarma nabízí videa s pamětníky z archivu Paměti národa, pracovní listy i metodické návody k vedení vyučovacích hodin. Projekt vznikal tři roky a čerpá z archivu, který obsahuje více než patnáct tisíc pamětnických výpovědí.
před 14 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026