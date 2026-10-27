Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu generálního ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala, aby s ním o záměru koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky jednal veřejně. ANO, Motoristé a SPD usilují o to, aby Česká televize (ČT) a ČRo spadaly pod státní rozpočet. Předseda vlády Zavorala také označil za „aktivistu“. Dle Zavorala schůzka na Úřadu vlády probíhala jako „jednostranný diktát toho, co se stane a jak to bude“. Proto prý volá po veřejné diskusi, která ale měla přijít mnohem dříve než nyní. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek doplnil, že s předsedou vlády jednal dvakrát, kroky s Rozhlasem prý koordinují. Zákon, který má změnit financování obou médií, prošel prvním čtením dle Chudárka „hurá stylem“, dění označil za „neuvěřitelně špatné“. Návrh je pro ČT prý nepřijatelný, poukázal zejména na rozsah rozpočtu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
Výběr redakce
Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordní, říká WMO. Varuje i před těmi méně známými
před 19 mminutami
Aktuálně z rubriky Domácí
Video„Neuvěřitelně špatné,“ říká k projednávání poplatků Chudárek. Zavoral vyzval Babiše k diskusi
Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu generálního ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala, aby s ním o záměru koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky jednal veřejně. ANO, Motoristé a SPD usilují o to, aby Česká televize (ČT) a ČRo spadaly pod státní rozpočet. Předseda vlády Zavorala také označil za „aktivistu“. Dle Zavorala schůzka na Úřadu vlády probíhala jako „jednostranný diktát toho, co se stane a jak to bude“. Proto prý volá po veřejné diskusi, která ale měla přijít mnohem dříve než nyní. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek doplnil, že s předsedou vlády jednal dvakrát, kroky s Rozhlasem prý koordinují. Zákon, který má změnit financování obou médií, prošel prvním čtením dle Chudárka „hurá stylem“, dění označil za „neuvěřitelně špatné“. Návrh je pro ČT prý nepřijatelný, poukázal zejména na rozsah rozpočtu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
Dlouhodobou péči bude potřebovat stále více lidí. Peníze si odkládá jen čtvrtina
Zatímco spoření na důchod mají dvě třetiny Čechů, peníze na zajištění péče ve stáří má vyčleněné jen zhruba čtvrtina, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost ESG Senior Care. Ztráty soběstačnosti se přitom obávají téměř tři čtvrtiny lidí. Většina ale nemá jasno v tom, kdo se o ně v takovém případě postará. Počet lidí, kteří budou dlouhodobou péči potřebovat, podle odhadů výrazně vzroste. Už teď v domovech pro seniory chybí tisíce míst.
Změny v inkluzi jdou dobrým směrem, ale mají úskalí, reagují organizace
Vládou schválená novela o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zruší neefektivní prvky inkluze, hlavně plošné přidělování asistentů jednotlivým žákům. Podle zástupců profesních organizací jde o krok dobrým směrem, někteří se však obávají skokového snížení asistentů. Zazněla také obava z toho, že se „bude šetřit“ na nesprávném místě. Na některá úskalí upozorňují i analytici.
Koalice návrh o poplatcích nestáhne, uvedl Babiš. O podobě se ale dle něj bude jednat
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů návrh na zrušení poplatků nestáhne, prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). O jeho podobě se ale ještě bude jednat. V druhém čtení novely navrhne i dobrovolné placení poplatků, dodal. Právo veřejnosti i zaměstnanců obou médií na protesty respektuje. Na brífinku před odletem do Alžírska také prohlásil, že „má informace, že téma rušení koncesionářských poplatků má být zneužito v rámci odkazu 17. listopadu“.
Diamo žádá u NSZ prověření postupu ministerstva v kauze heřmanické haldy
Státní podnik Diamo podal podnět k Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ), aby prověřilo postup ministerstva životního prostředí v kauze heřmanické haldy v Ostravě, napsal v pondělí server Neovlivní.cz. Důvodem je zejména to, že úřad odebral případ České inspekci životního prostředí (ČIŽP) a zastavil řízení s firmou podezřelou z nelegálního navážení odpadu. Resort, v jehož čele stojí Igor Červený (Motoristé), večer sdělil, že krok Diama respektuje.
VideoArmáda obdrží první obrněnce CV90 až v první polovině příštího roku
První obrněnce CV90 dostanou vojáci později, potvrdili České televizi ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) i výrobce. „Těch deset vozidel, která měla přijít v letošním roce k vojskovým zkouškám, tak by mělo přijít na jaře příštího roku. To je poslední informace,“ řekl Zůna. CV90 budou, vedle tanků, základem takzvané těžké brigády, se kterou se podle dřívějších plánů počítalo jako s hlavním českým příspěvkem ke kolektivní obraně. Připravená měla být už letos. Aktuální odhad armády počítá se začátkem třicátých let. Mezitím navíc Severoatlantická aliance přišla s novými požadavky. Obrněnce CV90 ale patří podle šéfa resortu obrany k prioritám. Armáda mezitím převzala první transportní letoun Embraer i poslední raketové systémy Spyder – i ty se zpožděním proti původnímu harmonogramu.
Poslanec Nerušil z SPD nepřiznal na začátku mandátu družstevní byt, zjistili Reportéři ČT
Poslanec Josef Nerušil z SPD neuvedl v přehledu majetku družstevní byt, když se ujal funkce, zjistili Reportéři ČT. Jde tak o další případ nepřiznaného bytu ze strany politika – před komunálními volbami v souvislosti s nesrovnalostmi v majetku rezignoval například původní uchazeč o post primátora Prahy za ANO Ondřej Prokop.
Nová platforma učitelům pomáhá přiblížit dějiny dvacátého století
Organizace Post Bellum spustila výukovou platformu storyON, která se zaměřuje na dějiny 20. století. Je určená žákům vyšších ročníků základních škol a středoškolákům. Učitelům zdarma nabízí videa s pamětníky z archivu Paměti národa, pracovní listy i metodické návody k vedení vyučovacích hodin. Projekt vznikal tři roky a čerpá z archivu, který obsahuje více než patnáct tisíc pamětnických výpovědí.
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině
23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě
22. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty
20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam
20. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí
16. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?
9. 10. 2026