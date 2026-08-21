Piety připomenou 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy

Česko si v pátek připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 jsou naplánované v Praze, Brně a dalších městech. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968, už první den při střetech s vojáky nebo při dopravních nehodách zaviněných okupanty zemřely desítky obyvatel Československa.
Před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa a začala okupace země, která trvala více než dvacet let. „Bylo to období nesvobody, útlaku, ale i obrovských příběhů statečných lidí, kteří po celou dobu za svobodu nepřestali bojovat. Na ty bychom dnes měli vzpomínat především,“ napsal na síti X premiér Andrej Babiš (ANO).
Rusko už žádné zemi nesmí vzít budoucnost, uvedl předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan, který ve svém sdělení zmínil nynější ruskou okupaci části Ukrajiny. Poukázal na to, že Moskva i dnes usiluje o obsazení území jiných zemí. „Pro nás je ruská okupace historií, pro Ukrajince bolestnou přítomností. Díky všem, kteří pomáhají. Je potřeba ukazovat, že jsme se z historie poučili, a dělat všechno pro to, aby se neopakovala. Rusko už žádné zemi nesmí vzít budoucnost,“ uvedl. Rusko je nástupnickým státem Sovětského svazu, který byl vůdčí silou Varšavské smlouvy.
Poslanec ODS a bývalý premiér Petr Fiala vidí hlavní poučení z okupace v tom, že se Česko už nesmí dostat do situace, kdy bude řešit, zda se má bránit, až ve chvíli, kdy budou cizí vojska na jeho území. „O svou bezpečnost se musíme starat mnohem dříve. Dnes to znamená být pevnou součástí Západu, investovat do vlastní obrany, podporovat Ukrajinu a bránit Rusku, aby silou posouvalo hranice svého vlivu směrem do Evropy,“ uvedl na síti X. „Musíme dělat vše pro to, aby se útok proti nám nikomu nevyplatil,“ dodal.
Předseda lidovců Jan Grolich vyjádřil respekt lidem, kteří za normalizace neuhnuli. „Já tu zkoušku podstoupit nemusel a jsem za to vděčný. Jakmile totiž začnete dělat ústupky svědomí, většinou to neskončí u jednoho. Někdo se ke své minulosti dokázal postavit čelem, jiný to nesvede ani po letech,“ napsal na síti X.
Pietní akty ve městech
Výročí zahájení okupace dnes v řadě měst v Česku připomenou pietní akty. Památku obětí uctí od 11:00 představitelé státu i pamětníci tradičně u budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze. Zúčastní se prezident Petr Pavel, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) či předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Šéf horní komory dorazí odpoledne také na zahájení pátého ročníku kulturně-společenského festivalu NeverMore 68 na pražském Výstavišti a na happening Hudba proti zapomnění ve spodní části Václavského náměstí.
V Brně začne program připomínek roku 1968 položením kytic u pamětní desky Danuše Muzikářové. Následovat budou pietní akce u pamětních desek Stanislava Valehracha, Josefa Žemličky a Viliama Debnára. Vzpomínková shromáždění se konají také v Olomouci, Liberci či Žatci. Na náměstí Osvoboditelů v Hradci Králové pořádá spolek Milion chvilek vzpomínkovou akci Bez tanků – svobodně venku.
Vojska z rozhodnutí sovětského vedení obsadila v srpnu 1968 Československo, aby násilím potlačila pokus reformního křídla komunistické strany o změnu systému. V celém Československu bylo už první den okupace zabito nebo smrtelně zraněno 58 lidí a do konce roku 1968 stoupl počet obětí na 108. Další oběti si vyžádalo tvrdé potlačení protiokupačních demonstrací režimem v roce 1969. Následovala éra takzvané normalizace, která přinesla politické čistky, posílení cenzury a omezení svobod.