Ministerstvo ukončuje připomínky ke kulturní politice. Nikdo nás nepřizval, říkají umělci


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ministerstvo kultury v úterý uzavírá připomínky odborné veřejnosti k návrhu nové státní kulturní politiky do roku 2030. Někteří zástupci umělecké sféry si stěžují, že je k tvorbě materiálu nikdo nepřizval. A že dokument neotevírá zásadní témata, třeba situaci pracovníků na volné noze. Podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) ale dokument stanovuje věcné priority resortu a garantovat finance předem nemůže.


Linda Svidró vede zkoušky Pražského komorního baletu. Není komerční a je závislý na veřejné podpoře, které však ubývá. Musí například propouštět. „Nakonec děláte i funkci piaristy za produkčního a odřídíte i minibus, který odváží tanečníky na zájezd, protože máte méně lidí, a přesto chcete dál dělat kulturní službu,“ říká tanečnice a choreografka.

Právě tanečníci z domu v bývalém pivovaru, kde se potkávají děti, studenti i profesionálové v několika souborech, vidí jako další prohloubení svých problémů návrh státní kulturní politiky pro další roky. Chybí jim v něm konkrétní plány nebo záruky.

Nová vláda má nové priority, říká Klempíř o kulturní politice. Baxa mluví o políčku
Oto Klempíř (za Motoristy) a Martin Baxa (ODS) v Událostech, komentářích

„Materiál je sice vágní, ale jedna z těch konkrétních věcí je, že ministerstvo požaduje celkové navýšení rozpočtu pro rok 2027 o 3,42 miliardy. Ale vůbec není jasné, kde se to číslo vzalo – a někde v tom materiálu trochu drobně říká – třeba miliarda má jít na živé umění, ale co to znamená? Půjde to na přímo na instituce, divadla, grantový systém, vzdělávání, internacionalizaci? Tohle vůbec není jasné,“ upozornil prezident Kulturní a kreativní federace a autor Státní kulturní politiky pro období 2021 až 2025 Jakub Bakule.

Ministr dříve prohlásil, že dokument představuje legitimní priority nové vlády. O stažení dokumentu neuvažuje a připomínky se chystá vypořádat. ČT napsal, že již zapracoval ty od resortu financí.

„Aktuální znění Státní kulturní politiky stanovuje věcné a finanční priority resortu, nikoliv předem garantované rozpočtové částky. Konkrétní rozsah jejich financování bude každoročně stanoven v rámci standardní přípravy státního rozpočtu a střednědobého výhledu s ohledem na možnosti státního rozpočtu,“ uvedl Klempíř.

„Současně ministr Klempíř avizuje, že bude tvrdě požadovat výrazné navýšení rozpočtu. Nicméně po jeho jednání s ministryní Alenou Schillerovou jsme se nedozvěděli nic. Tak si myslím, že to bude ještě nějaké týdny trvat, než se dozvíme, co kulturu čeká,“ podotkl Klempířův předchůdce Martin Baxa (ODS).

Kvůli finanční situaci v Pražském komorním baletu se musí jeho tanečníci živit i jinak. Třeba vedením studentů nebo prací zcela mimo obor.

Druhý den rozpočtových jednání ministrů se Schillerovou skončil
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

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