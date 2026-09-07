Dohodli jsme opatření ve školství a zdravotnictví, řekl Šťastný po jednání koalice


7. 9. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Dohodli jsme se na některých opatřeních v oblasti školství a zdravotnictví, řekl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) v pondělí večer po jednání koaliční rady o deficitu státního rozpočtu pro rok 2027. Během dne o tom debatovali zástupci hnutí ANO a Motoristé. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) navrhla deficit 389 miliard. Pro ČT v pondělí odpoledne Schillerová zopakovala, že vidí možnost snížit schodek o několik miliard. Motoristé uváděli, že požadují snížení o dvacet, ale večer Šťastný sdělil, že koalice směřuje ke snížení v řádu jednotek miliard.

„Motoristé si ještě vyžádali podrobnosti od ministra školství. Co se týče zdravotnictví, tak také ta debata bude pokračovat. Já si myslím, že se stále pohybujeme kolem jednotek miliard, že se tam ale nenajdou desítky, protože ten rozpočet jsem vyjednávala týdny,“ uvedla Schillerová během dne před večerním jednáním koaliční rady.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí ráno při příjezdu na jednání s Motoristy upozorňoval, že resort zdravotnictví navrhl škrty už před sestavením rozpočtu, a další už bude hledat obtížněji.

„To není tak, že bychom žádné úspory nehledali, už teď vlastně v úhradové vyhlášce je šest miliard, což je vysoké číslo, takže budeme jednat dál,“ řekl Vojtěch.

„I sám pan ministr Adam Vojtěch souhlasí s tím, že určitá reforma zdravotnictví musí proběhnout. Je to i z toho důvodu, abychom zabezpečili udržitelnost toho resortu,“ prohlásil ministr životního prostředí Igor Čevený (Motoristé).

Vojtěch ale po jednání s Motoristy příliš konkrétní nebyl. „Dohoda z našeho jednání je zatím taková, že zatím nebudeme ten výsledek komentovat,“ řekl pro ČT ministr zdravotnictví.

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Školství chybí peníze pro soukromé a církevní střední školy

Plaga jednal s Motoristy hned po ministru zdravotnictví. Ministr školství zopakoval, že jeho resort s žádnými škrty pro příští rok nepočítá. I nadále naopak požaduje tři miliardy navíc, které v současném návrhu rozpočtu chybí pro soukromé a církevní střední školy.

„Já v rozpočtu ještě nemám kvazimandatorní výdaje, které se týkají soukromých a církevních škol,“ dodal Plaga.

„Nevím, proč pan Plaga to komentuje, možná by mohl vysvětlit občanům, proč dáváme dvacet miliard ročně pro privátní školy, proč dáváme peníze církevním školám? Vždyť jsme tady měli restituce,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle informací ČT se také obě strany shodly na tom, že nechtějí snižovat výdaje na obranu ani na dopravní stavby. 

Jednání koaliční rady

O návrhu rozpočtu se schodkem 389 miliard jednala v pondělí večer i koaliční rada, na kterou přišli zástupci hnutí SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) už před jednáním koaličních lídrů prozradil, že pro příští rok navrhne vyšší růst důchodů než nařizuje zákon. To by mohlo přijít rozpočet na další miliardy korun.

„Jsme na 270 korunách,“ řekl Juchelka. „Musíme se bavit o tom, do jaké míry se budeme snažit pomoci seniorům i nad rámec valorizace,“ dodal.

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„Už ani není prostor něco přidávat, protože by nám to Evropská unie nedovolila. To znamená, muselo by se něco škrtnout, aby se to mohlo přesunout,“ upozornil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

„My máme ty změny připraveny ideálně ve dvou variantách, jedna varianta je přibližně osm miliard korun, druhá varianta je 25 miliard korun a samozřejmě jakákoliv varianta v tomto směru je vítaná,“ sdělil předseda sněmovny a předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

„V zásadě jsme se na některých věcech dohodli, myslím si, že jednání jsou konstruktivní a že se posouváme,“ uvedl následně pro ČTK poslanec SPD Jan Hrnčíř. V úterý odpoledne bude v poslaneckém klubu SPD jednat o rozpočtu Schillerová.

Předseda opoziční ODS Martin Kupka uvedl, že jde o „divadélko pro veřejnost“. „A ukazuje se to v tom, co chtějí. Motoristé ukazují, že by měli šetřit ministři ANO, SPD zase ukazuje, že by měli šetřit jak Motoristé, tak koaliční partneři z hnutí ANO. Tohle nemůže skončit žádným skutečným snížením schodku,“ uvedl Kupka

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Druhý nejvyšší schodek

Nyní předpokládaný schodek na příští rok by byl druhý nejvyšší po deficitu z covidového roku 2021. Tehdy činil 419,7 miliardy korun. Letos by výdaje státu měly převyšovat příjmy o 310 miliard korun.

Na rychlé zadlužování poukazuje Národní rozpočtová rada. Podle ní je schodek ve skutečnosti ještě vyšší. Kritikou nešetří opoziční strany. Podle nich je vysoký deficit nezodpovědný a nedává v době hospodářského růstu smysl.

Prezident Petr Pavel na začátku září řekl, že se mu návrh nezdá dobrý, když ekonomika roste, inflace je nízká a Česko není v krizi, takže by měla být spíš snaha konsolidovat.

Premiér Babiš v pondělí potvrdil, že vláda bude schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok jednadvacátého září. Ještě před tím ho čtrnáctého září posoudí na zasedání tripartity zástupci zaměstnavatelů a odborů.

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