Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun je podle předsedy opozičních Pirátů Zdeňka Hřiba ostuda a průšvih. Snížení schodku o desítky miliard korun budou bránit ideologická dogmata, ideologické zaslepení některých koaličních partnerů a samozřejmě snaha o populistickou politiku Andreje Babiše (ANO), prohlásil Hřib v Interview ČT24. Piráti podle něj mají konkrétní recepty, kterými je možné schodek snížit o sto miliard korun. Zhruba dvacet miliard je možné ušetřit tím, že se „osekají zbytečné dotace“, a to v čele s dotacemi pro Agrofert a další „agromamuty“, vyjmenoval mimo jiné Hřib. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Nynější návrh rozpočtu, jak ho představila před týdnem ministryně financí Alena Schillerová (ANO), předpokládá schodek 389 miliard korun. Byl by tak druhý nejvyšší po deficitu z covidového roku 2021, který tehdy činil 419,7 miliardy korun. Letos by výdaje státu měly převyšovat příjmy o 310 miliard korun.
S navrženým schodkem nesouhlasí vedle hnutí SPD ani Motoristé. Schillerová už řekla, že vidí prostor pro škrty spíš jednotek miliard korun.