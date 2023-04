Z prezidenta obžalovaným v Haagu. Začíná proces s bývalým kosovským povstaleckým vůdcem Thaçim

Thaçi vehementně popřel, že by se výše zmíněných zločinů dopustil, prohlásil ale, že okamžitě odstoupí a bude se hájit, pokud obžalobu potvrdí soudce, který rozhoduje o její přípustnosti ještě před zahájením vlastního procesu. Stalo se tak téhož roku v listopadu .

„Nikdo nemůže přepsat historii Kosova,“ reagoval tehdejší prezident země v červnu 2020 na oznámení haagského zvláštního tribunálu, že také jeho jméno figuruje mezi obžalovanými z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných během války v Kosovu na konci 90. let.

„Vládní činitelé věrní Thaçimu a Veselimu dohlíželi na korupční vyplácení státních prostředků potenciálním svědkům tribunálu,“ uvádí dokument. Možní svědci byli podle tribunálu rovněž najímáni do státní správy výměnou za mlčení. Zpráva dále konstatuje, že uvedení mohli manipulovat státními institucemi, mařit policejní vyšetřování a v případě potřeby vyvolat i občanské nepokoje.

Skupina obžalovaných se podle spisu podílela i na zadržení, ponižování a bití parlamentní delegace, která v září 1998 přijela na humanitární návštěvu do vesnice Qirez/Cirez, přičemž Thaçi členy delegace nutil, aby se zřekli prezidenta Rugovy, a jednomu z nich vyhrožoval zabitím.

Obžaloba konkrétně zmiňuje případ dvanácti Srbů, které v červenci 1998 zabila UÇK a jejichž těla byla nalezena v hromadném hrobě ve městě Mališevo o sedm let později.

Jako první stanul před tribunálem bývalý velitel UÇK Salih Mustafa. Proces s ním začal v září 2021. V prosinci 2022 mu tribunál udělil 26 let vězení za mučení a vraždy spáchané v roce 1999 na vězněných Albáncích podezřívaných ze spolupráce se Srby. Zločiny se staly v tehdejším zadržovacím zařízení v obci Zlaš/Zllash přibližně dvanáct kilometrů východně od kosovské metropole Prištiny. Mustafa všechna obvinění odmítl.

Vůdce odporu i diplomat

Thaçi patřil k vůdcům UÇK, která v 90. letech bojovala proti bělehradskému režimu s cílem odtrhnout Kosovo od Srbska. Do albánského odporu vůči Srbům se zapojil již v mládí, pochází z města Srbica (albánsky Skënderaj) v centrálním kosovském regionu Drenica, který byl základnou hnutí.

Thaçi představoval agresivní a násilnou podobu kosovského hnutí za nezávislost, která při cestě za svým cílem neváhala používat zbraně, na rozdíl od tehdejšího prezidenta Rugovy, jenž prosazoval nenásilný odpor proti režimu srbského prezidenta Slobodana Miloševiće.

Thaçi se ale během války zapojil i do diplomatických snah, například když se začátkem roku 1999 zúčastnil mezinárodních mírových jednání na francouzském zámku Rambouillet. V jejich průběhu dokázal své spolubojovníky přesvědčit o kompromisní dohodě, která negarantovala nezávislost Kosova a ztroskotala teprve na vetu Bělehradu.

Krach jednání pak vyústil v nálety NATO na Miloševičovu Jugoslávii, které v konečném důsledku vedly k nezávislosti Kosova.

Po válce

Thaçi patřil k čelním kosovským představitelům i po ukončení bojů, přestože v prvních poválečných letech působil kvůli volebním porážkám ze strany Rugovova DSK převážně jako opoziční lídr.

Jako šéf druhé nejsilnější politické síly PDK se od jara 2006 aktivně účastnil také rozhovorů se Srby o budoucnosti Kosova na půdě OSN, které ale skončily o rok později bez dohody.

Po vyhlášení nezávislosti v únoru 2008 byl sedm let premiérem, od prosince 2014 do dubna 2016 pak působil jako ministr zahraničí. Poté, co ho v roce 2016 zvolil parlament prezidentem, už mu ale nacionalistická opozice vyčítala mimo jiné přílišnou vstřícnost vůči srbské menšině. Funkce se vzdal v listopadu 2020 po potvrzení haagské obžaloby.