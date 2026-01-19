Do druhého kola prezidentských voleb v Portugalsku postoupili opoziční politici


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Postup do druhého kola prezidentské volby mají po sečtení téměř sta procent okrsků jistý socialistický bývalý vicepremiér António José Seguro a šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura. Oba politici zastupují opozici. Premiér Luís Montenegro uvedl, že politický prostor jeho vlády nebude v druhém kole zastoupen. Nikoho zatím v druhém kole, které se uskuteční 8. února, nepodpořil, podotýkají portugalská média.

Po sečtení všech okrsků na portugalském území a téměř všech v zahraničí měl Ventura s 23,5 procenta hlasů náskok sedmi procentních bodů nad třetím kandidátem a liberálním europoslancem Joãoem Cotrimem de Figueiredo. Seguro obsadil první místo s 31 procenty hlasů.

„Náš politický prostor nebude v tomto druhém kole (prezidentské volby) zastoupen,“ vytkl Montenegro poté, co bylo jasné, že kandidát podporovaný jeho stranou Luís Marques Mendes skončil s 11 procenty hlasů až na pátém místě. Podle premiéra je to výsledkem roztříštěnosti středových sil.

Portugalská krajní pravice se stala druhou nejsilnější parlamentní stranou
Vůdce portugalské krajně pravicové strany Chega André Ventura

Žádný z větších kandidátů zatím neohlásil podporu pro Segura či Venturu. Průzkumy ale ukazovaly, že Ventura má obtíže rozšířit svou voličskou základnu a se Segurem by tedy v druhém kole prohrál.

V neděli přišlo k volbám zhruba 53 procent voličů. To je výrazně více než v roce 2021, kdy hlasovalo na 40 procent voličů. Před pěti lety vyhrál již v prvním kole se 60 procenty preferencí současný prezident Marcelo Rebelo de Sousa, který obhajoval mandát. Ventura kandidoval i před pěti lety, kdy dostal 12 procent hlasů.

Portugalsko podle vítěze voleb zřejmě míří k další menšinové vládě
Lídr Demokratické aliance Luís Montenegro

Výběr redakce

Nejméně 21 obětí má nehoda dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku

Nejméně 21 obětí má nehoda dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
V Praze přistálo letadlo s Čechem, kterého věznili ve Venezuele

V Praze přistálo letadlo s Čechem, kterého věznili ve Venezuele

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Evropská unie podle FT zvažuje cla za 93 miliard eur v odvetě za Trumpovy hrozby

Evropská unie podle FT zvažuje cla za 93 miliard eur v odvetě za Trumpovy hrozby

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Budu silou navíc, řekl Turek o roli zmocněnce. Svárovská pochybuje o smyslu funkce

Budu silou navíc, řekl Turek o roli zmocněnce. Svárovská pochybuje o smyslu funkce

před 7 hhodinami
Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí

Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka. Pavel kritiku odmítl

Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka. Pavel kritiku odmítl

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Do druhého kola prezidentských voleb v Portugalsku postoupili opoziční politici

Postup do druhého kola prezidentské volby mají po sečtení téměř sta procent okrsků jistý socialistický bývalý vicepremiér António José Seguro a šéf krajně pravicové strany Chega (Dost) André Ventura. Oba politici zastupují opozici. Premiér Luís Montenegro uvedl, že politický prostor jeho vlády nebude v druhém kole zastoupen. Nikoho zatím v druhém kole, které se uskuteční 8. února, nepodpořil, podotýkají portugalská média.
před 10 mminutami

Nejméně 21 obětí má nehoda dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku

Po nehodě dvou vysokorychlostních vlaků na jihu Španělska zemřelo nejméně 21 lidí. Zhruba třicet pasažérů je těžce zraněných. Uvedl to tamní ministr dopravy Óscar Puente. Cestující z obou vlaků museli být evakuováni. Na palubě obou vlaků bylo podle prohlášení úřadů přibližně 500 lidí.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Prokurdské síly potvrdily dohodu s Damaškem, odchází ze dvou oblastí

Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF) potvrdila sjednání dohody o příměří s vládou v Damašku, uvedla v noci na pondělí agentura AFP. Velitel SDF Mazlúm Abdí oznámil, že prokurdské milice odchází ze dvou oblastí, aby prý konflikt „nepřerostl do občanské války“. Dohodu s Kurdy oznámil v neděli prozatímní syrský prezident Ahmad Šará.
před 2 hhodinami

Při lesních požárech v Chile zemřelo nejméně osmnáct osob

Při lesních požárech na jihu Chile zemřelo nejméně osmnáct lidí. Více než 50 tisíc osob muselo být evakuováno. Oznámila to podle agentury AFP tamní vláda. Chilský prezident Gabriel Boric vyhlásil v neděli brzy ráno ve dvou regionech na jihu země stav katastrofy.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

V Praze přistálo letadlo s Čechem, kterého věznili ve Venezuele

Letadlo s Čechem Janem Darmovzalem, kterého rok a čtyři měsíce věznil ve Venezuele režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, přistálo v Praze. Na svobodu se spolu s dalšími cizinci dostal poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly Madura a jeho ženu do USA. V Otázkách Václava Moravce nedělní přílet avizoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko je podle něj připraveno začít s obnovou diplomatických vztahů s Caracasem. Posléze připojil, že letadlo přepravilo do Prahy také tři další bývalé vězně venezuelského režimu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Evropská unie podle FT zvažuje cla za 93 miliard eur v odvetě za Trumpovy hrozby

Evropská unie zvažuje, že zavede na zboží ze Spojených států dovozní cla v hodnotě 93 miliard eur (2,3 bilionu korun). Mohla by také omezit přístup amerických společností na unijní trh. Uvádějí to zdroje britského deníku Financial Times (FT). Tímto plánem by Unie mohla reagovat na tarify, kterými hrozí americký prezident Donald Trump těm ze spojenců v NATO, kteří se staví proti jeho kampani za získání Grónska.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy amerických dolarů (20,9 miliardy korun) od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru, píše agentura Bloomberg s odvoláním na návrh charty organizace. Trump by se stal jejím prvním předsedou a rozhodoval by o zemích, které do ní budou přizvány. Kritici mají obavy, že se Trump snaží vytvořit konkurenci Organizace spojených národů (OSN), kterou dlouhodobě kritizuje, informuje Bloomberg.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí

Damašek uzavřel na všech frontách příměří s koalicí Syrské demokratické síly (SDF), uvedla podle agentury Reuters tamní státní média. Syrská armáda o víkendu pokračovala v ofenzivě proti kurdským jednotkám na severu a východě země. Síly Damašku ovládly klíčové ropné pole a také největší přehradu v zemi, píše agentura AFP. Zdroj ze syrských kmenů spřízněných s vládou v Damašku potvrdil televizi al-Džazíra, že bojovníci převzali kontrolu nad některými oblastmi ve městě Rakká.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...