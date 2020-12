Olympiáda se v Tokiu letos nekonala. Není ale první, v minulosti byly proti světové války

Předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach na konci listopadu při návštěvě Tokia řekl, že „v současné době sestavujeme jakýsi kufřík s nářadím, kde jsou všechna možná opatření a pomůcky, která si dokážete představit. V příštím roce z něj budeme moci vyjmout ty správné věci a použít je k zajištění bezpečného prostředí pro všechny účastníky Her.“

Konkrétnější byl podle agentury AP jeho kolega z výboru John Coates, který je zodpovědný za dohled nad přípravami Her. Uvedl, že sportovci budou odrazováni od výletů do města a jejich čas v Japonsku by se měl omezit jen na dobu nejnutnější. „Delší pobyt ve vesnici zvyšuje riziko problémů,“ řekl podle AP. Zakázané zřejmě budou i noční večírky a větší shlukování sportovců ve vesnících.

MOV i organizátoři jsou přes všechno stále plní optimismu a jsou rozhodnutí udělat vše, aby se olympiáda mohla skutečně konat. „Bude to důkaz, že lidstvo virus porazilo,“ řekl japonský premiér Jošihide Suga.

„MOV se pokusí zajistit očkování co nejvyššího počtu účastníků i diváků před příjezdem do dějiště,“ řekl předseda Bach. Náklady na očkování by podle něj mohl převzít MOV.